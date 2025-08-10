ATP Cincinnati: Bellucci perde ma infiamma il pubblico con lo smash-lampo dopo una caduta

Non si può certo dire che Mattia Bellucci abbia brillato nel suo esordio assoluto nella doppietta Canada-Cincinnati; il tennista di Busto Arsizio ha infatti collezionato due sconfitte, una per ritiro contro Hugo Gaston, l’altra cedendo in due tie-break al talentuoso tennista Damir Dzumhur. Mattia ha perso l’occasione per allenare agonisticamente il suo tennis alla superficie dura in avvicinamento all’ultimo Major della stagione, lo US Open dove l’anno scorso ben impressionò eliminando Stan Wawrinka e cedendo nel secondo turno all’australiano O’Connell, ma nel complesso nella seconda parte della stagione non ha molti punti da difendere e un paio di buone prestazioni potrebbero schiudergli un varco per un suo nuovo best ranking (63, ora è al settantaquattresimo posto).

In ogni caso Bellucci è riuscito a lasciare in Ohio un segno tennistico del suo passaggio: una di quelle imprese che attirano, per immediatezza e spettacolarità, l’occhio dello spettatore e che sono una delle monete più spese nell’universo social. Nel filmato diffuso dalla pagina Instagram di TennisTV vediamo il nostro rappresentante in azione nelle prime battute del secondo set, in vantaggio per 1-0 dopo aver effettuato il break nel game d’ingresso; Mattia serve da sinistra sul 15-30, colpisce di dritto e cerca la posizione migliore per effettuare uno smash per il possibile 30 pari.

L’azzurro però inciampa; pare aver perso il momento propizio per la schiacciata ma si rimette in piedi con rapidità sorprendente e gioca la soluzione vincente a rimbalzo con grande naturalezza. Il pubblico applaude convinto la prodezza mentre Bellucci non fa una piega e torna a fondo campo: per lui è un punto come un altro mentre tra la folla qualcuno magari ha filmato e già sta postando l’acrobazia. Bravo Matt, atletico e fotogenico, in attesa della prossima vittoria…