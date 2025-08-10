ATP e WTA Cincinnati, il programma di lunedì 11 agosto: Sinner sfida Diallo nella notte italiana, sul Centrale anche Sonego-Fritz

Gli organizzatori del Cincinnati Open hanno appena pubblicato l’ordine di gioco di lunedì 11 agosto: la giornata, dedicata ai terzi turni della parte alta sia del tabellone del singolare femminile che di quello maschile, si aprirà alle ore 11 (le ore 17 in Italia) sul P&G Center Court con il match tra Townsend e Bouzas Maneiro (la spagnola ha vinto l’unico precedente), a seguire, invece, ci sarà una sfida attesissima, ovvero quella tra Sabalenka e Raducanu (2-0 i precedenti a favore della numero 1 del mondo) mentre la sessione diurna del Centrale verrà chiusa – intorno alle ore 21 italiane – dalla partita tra Sonego e Fritz (5-2 i precedenti in favore dello statunitense, che ha vinto gli ultimi tre).

Alle ore 19 locali (l’una del mattino in Italia), sarà il momento della sessione serale e di Jannik Sinner, che, dopo l’esordio perfetto con Galan, affronterà per la prima volta in carriera il giovane canadese Gabriel Diallo mentre la lunga giornata di tennis si concluderà con il match tra la grande delusa di Montreal, Elena Rybakina, ed Elise Mertens (5-1 i precedenti per la kazaka).

Anche sul Grandstand si comincerà alle 11: in programma Rune-Michelsen (nessun precedente), Tiafoe-Humbert (2-1 i precedenti a favore dell’americano) e Kalinskaya-Anisimova (Anisimova ha vinto l’unico precedente). Dalle ore 19 locali (l’una del mattino in Italia) sarà invece il momento di Ito-Keys (nessun precedente) e di Paul-Mannarino (precedenti: 1 pari).

Segnaliamo, infine, sul campo 3, i match tra Tsitsipas e Bonzi (precedenti: 3-0 per il greco) e tra Fonseca e Atmane (nessun precedente).