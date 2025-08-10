Frances Tiafoe cuore d’oro: consegnata una borsa di studio da 30.000 dollari a Rusell Lokko

Meravigliosa iniziativa di Frances Tiafoe che ha consegnato a Russell Lokko una borsa di studio dal valore di 30.000 dollari a Cincinnati. Il contributo versato al tennista 20enne dell’Università di Louisville, che verrà erogato in due anni tramite il USTA Foundation’s Frances Tiafoe Fund, aiuterà a coprire le spese universitarie di Lokko, completando senza debiti il terzo e quarto anno di università.

Tiafoe era il primo ad esserne felice: “È fantastico, non vedevo l’ora di annunciarlo. Vedere quanto fosse entusiasta all’idea di poter affrontare gli ultimi due anni di università senza preoccupazioni economiche è una cosa enorme. Essendo figlio di immigrati, sono stato nella sua stessa situazione, so cosa significa“.

Tornando a Russell Lokko, studente del terzo anno di Trenton (New Jersey) è cresciuto giocando al NJTL of Trenton, facente parte della rete National Junior Tennis & Learning (NJTL), la stessa che ha sostenuto appunto Tiafoe ai suoi inizi. Lokko è rimasto sopraffatto dalle emozioni dato che non se l’aspettava minimamente: “Sono super felice. È una benedizione ricevere questo assegno da Frances. Toglierà un gran peso ai miei genitori e mi aiuterà a rimanere concentrato su ciò che voglio fare all’università e in futuro“.

“Crescendo – racconta il giovane – Frances è sempre stato un modello per me e per persone come me, non è frequente vedere qualcuno che ci assomiglia in questo sport quindi è davvero fonte di ispirazione avere un punto di riferimento così e credere che anche tu possa farcela“. Oltre alla consegna della borsa di studio, Lokko ha seguito Tiafoe durante il suo allenamento, accompagnatolo tra le aree del torneo e ha potuto assistere al match contro Roberto Carballes Baena nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati direttamente dal box del giocatore.

Tiafoe ha dato anche consigli a Lokko: “Quando hai un’opportunità, devi afferrarla a due mani e sfruttarla al massimo. L’ho fatto per la persona che sei. Continua a essere te stesso, a restare fedele ai tuoi principi e a impegnarti per diventare grande“.