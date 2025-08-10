Italiani in campo domenica 10 agosto: Darderi, Nardi, Paolini e Bronzetti a Cincinnati. A che ora e dove vederli

Quattro italiani in campo per il torneo di Cincinnati con Luciano Darderi e Luca Nardi per il circuito maschile e Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti per quanto riguarda il femminile. Partite sulla carta complicate dove l’unica a partire favorita è Jasmine, ma mai dire mai nel tennis: andiamo ora a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta in questa domenica 10 agosto.

Partiamo con i due match su quattro che vedranno i tennisti italiani giocare già alle ore 17:00 essendo i primi incontri sui rispettivi campi. Jasmine Paolini-Maria Sakkari aprirà il programma del Centrale di Cincinnati, testa a testa che sorridono alla greca per 2-1 e con zero precedenti al terzo set. Oggi i favori del pronostico però sorridono all’Italiana, data a 1.78 su Goldbet e Lottomatica mentre su Sisal la troviamo a 1.80. Vittoria ellenica a 2.00 su Golbet, Sisal e Lottomatica.

L’altra sfida fissata alle 17:00 è quella tra Francisco Comesana e Luciano Darderi sul Court 7, sicuramente sentita dal nostro azzurro avendo origini argentine (nato a Villa Gesell) come il suo avversario. Secondo le quote, sulla carta è Comesana ad avere qualche vantaggio essendo dato a 1.69 su Goldbet e Lottomatica e addirittura a 1.57 su Sisal, dove invece Darderi è a 2.30. Su Goldbet e Lottomatica invece il nostro Luciano si può trovare a 2.18.

Intorno alle ore 20:00 sarà il turno di Luca Nardi che sfiderà Denis Shapovalov, ma prima bisognerà aspettare sul Court 4 il completamento delle sfide WTA tra Dayana Yastremska-Viktoriya Tomova e Clara Tauson-Ajla Tomljanovic. Dopodiché sarà il turno di Nardi che per i bookmakers parte sfavorito: 3.90 per Goldbet e Lottomatica, più fiducioso Sisal che lo mette a 3.75. Abbastanza lineare il giudizio su Shapovalov con la quota che oscilla tra l’1.25 e l’1.26 di Goldbet, Sisal e Lottomatica.

Sul Court 9 verso le 21:00 Lucia Bronzetti se la vedrà con Daria Kasatkina. Prima della sfida tra l’italiana e l’australiano bisognerà attendere i doppi femminili Chang/Jiang-Aoyama/Bucsa e Kichenok/Perez-Cirstea/Kalinskaya. Anche qui regna pessimismo per quanto concerne le quote essendo Kasatkina indicata come favorita a 1.29 su Goldbet e Lottomatica e a 1.36 su Sisal. Più alta naturalmente l’azzurra, messa a lavagna a 3.10 su Sisal e a 3.50 su Goldbet e Lottomatica.

Italiani in campo a Cincinnati, domenica 10 agosto