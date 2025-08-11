WTA

WTA Cincinnati: Gauff e Pegula avanti in due set, fuori Navarro

Esordio positivo per la n. 2 Coco Gauff e la n. 4 Jessica Pegula. Cadono invece Navarro, Bencic e Noskova, superata dalla diciassettenne lucky loser Iva Jovic

By Michelangelo Sottili
2 Min Read
Coco Gauff – WTA Cincinnati 2025 (foto via Twitter @CincyTennis)


Domenica dedicata al secondo turno della parte bassa del Cincinnati Open, con l’esordio delle relative teste di serie. Nessun problema per la numero 2 del mondo Coco Gauff che compensa gli otto doppi falli con un rimarchevole 5 su 5 sulle palle break per superare Xinyu Wang 6-3 6-2 in settanta minuti, raggiungendo Dayana Yastremska al terzo turno. Avanza anche Jessica Pegula, reduce dalla sconfitta canadese al secondo match con Sevastova. Per la statunitense n. 4 del ranking, 6-4 6-3 a Kimberly Birrell e appuntamento con Magda Linette, vincitrice di Sramkova.

Clara Tauson, n. 18 del seeding, viene a capo della wild card Ajla Tomljanovic 6-3 6-7(5) 6-4 in 2 ore e 23 minuti per perfezionare la sfida con Veronika Kudermetova. L’ex n. 9 del mondo ha sorpreso la 17^ testa di serie Belinda Bencic in due set, 6-4 7-6(0). Fuori anche l’ottava del seeding Emma Navarro, che sul campo di casa (suo padre Ben è proprietario del torneo) si è arresa 6-4 1-6 6-4 alla qualificata tedesca Ella Seidel.

6-3 6-0 è il punteggio subito da Linda Noskova [tds n. 20] a opera della statunitense Iva Jovic, lucky loser, che rimane in attesa di Svitolina o Krejcikova. Sarà infine Ashlyn Krueger l’avversaria di Jasmine Paolini; la statunitense ha avuto la meglio di Anastasija Sevastova, riprendendosi nel parziale decisivo dopo il bagel incassato nel secondo set per il 6-4 0-6 6-3 finale.

