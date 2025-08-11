WTA Cincinnati: Krejcikova sorprende Svitolina, Muchova avanza. Crollo Kenin

Si chiude un’altra giornata al Cincinnati Open 2025, con due teste di serie cadute e una giocatrice ceca da record. Karolina Muchova avanza con un doppio 7-6 ai danni della wildcard francese Caroline Garcia. Con questa vittoria, la tennista ceca diventa la giocatrice, a partire dall’introduzione del format nel 2009, ad avere la miglior percentuale di vittorie nei WTA 1000 senza mai trionfare in un torneo di categoria. L’incontro si è consumato senza particolari colpi di scena, con due break su quattro arrivati nei game d’esordio dei due set. Prima di cedere definitivamente per 7 punti a 0 nel secondo parziale, Garcia aveva salvato 3 match point sul 5 a 4 per l’avversaria. Muchova, uscita vincitrice dall’incontro dopo 2 ore e 9 minuti di gioco, sfiderà un’altra francese, la qualificata Varvara Gracheva, per un posto negli ottavi di finale.

Proprio la classe 2000 proveniente dal tabellone cadetto si è resa partecipe di un’autorevole prestazione nei confronti della giocatrice di casa Sofia Kenin, numero 24 del seeding. La tennista francese ha ottenuto una vittoria in rimonta sorprendente, trionfando con il punteggio di 6-7(7) 6-3 6-3 in due ore e 28 minuti. Continua dunque il periodo non semplice per l’atleta americana, che non vince due incontri di fila dal Roland Garros e le cui ultime sconfitte sono state arrivate contro – Gracheva compresa – due qualificate e una wildcard (anche se in questo caso si trattava della canadese Mboko, che avrebbe poi vinto il torneo, il WTA 1000 di Montreal).

Nel primo parziale Kenin è stata capace di salvare due set point, sul 6 giochi a 5, per poi chiudere il set, alla terza occasione, al tie-break. Nonostante questo pesante vantaggio morale, l’ex numero 4 del mondo non è riuscita a rimanere in gara, con la francese più tenace e affamata nel cercare spiragli che la portassero avanti nel punteggio. La prossima avversaria della giocatrice qualificata sarà, come già citato, la ceca undicesima del seeding Karolina Muchova.

Infine, ha ottenuto una vittoria di rilievo Barbora Krejcikova contro la decima testa di serie Elina Svitolina. La tennista ucraina ha vinto facilmente il primo parziale per 6 giochi a 2, ma non è riuscita a tenere il livello sufficientemente alto nei due set successivi. La percentuale di prime in campo è calata passando dal 78% al 45%, per poi scendere ancora di 10 punti percentuali tra secondo e terzo parziale, dove l’ucraina ha servito poco più di una prima su tre in campo. Approfittando anche di questo fattore, la tennista ceca è riuscita a imporsi prima per 6 giochi a 4 nel secondo set e poi per 6 a 3 in quello decisivo, completando la vittoria in rimonta in due ore e 4 minuti. La prossima avversaria di Krejcikova sarà la lucky loser Iva Jovic.