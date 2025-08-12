Italiani in campo martedì 12 agosto: Paolini, Nardi e Bronzetti a Cincinnati, altri cinque all’esordio in doppio

Saranno tre gli azzurri impegnati in singolare sui campi del Western and Southern Open di Cincinnati. L’accesso agli ottavi di finale potrebbe diventare realtà nel tabellone maschile per Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Oltre a loro, una truppa ben fornita in doppio proverà a superare l’esordio. Due tandem saranno completamente azzurri, con le coppie collaudate Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Luciano Darderi scenderà invece in campo con un compagno d’eccezione, il greco Stefanos Tsitsipas, al suo fianco.

I primi a scendere in campo saranno proprio i sesti del seeding in doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sul campo 10 alle ore 17:00, impegnati contro Nathaniel Lammons e David Pel. Intorno alle ore 18:30 scenderanno invece in campo ben quattro azzurri. Jasmine Paolini proverà a superare l’ostacolo rappresentato dalla numero 26 del tabellone Ashlyn Krueger, sul Grandstand; sul campo 3, Luca Nardi, lucky loser, avrà a che vedersela in un match molto giovane contro il sedicesimo del seeding Jakub Mensik, classe 2005 ma già vincitore 1000; a completare la fascia oraria, giocheranno sul campo 4, contro gli argentini Andrés Molteni e Máximo Gonzalez, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

A seguire, sempre sul campo 4, sarà il momento di Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas. L’italo-argentino e il greco proveranno ad avere la meglio sulla coppia numero 8 del tabellone: il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasellin. Infine, a chiudere la giornata penserà Lucia Bronzetti, alle prese sul campo 3 con Jelena Ostapenko, ventitreesima testa di serie. L’incontro è previsto per le ore 21:00 circa.

Tutti gli incontri del Master statunitense sono disponibili in streaming su Sky e su NOW TV, con i match di WTA del torneo visibili anche in chiaro su Supertennis.

Martedì 12 agosto: orari, campo e quote

Singolare femminile

[7] Jasmine Paolini – [26] Ashlyn Krueger, ore 18 e 30 circa, Grandstand

Goldbet 1.42 – 2.80

Lottomatica 1.42 – 2.80

Sisal 1.44 – 2.75

Lucia Bronzetti – [23] Jelena Ostapenko, ore 21:00 circa, campo 3

Goldbet 3.10 – 1.35

Lottomatica 3.10 – 1.35

Sisal 3.20 – 1.35

Singolare maschile

[LL] Luca Nardi – [16] Jakub Mensik, ore 18 e 30 circa, campo 3

Goldbet 4.10 – 1.24

Lottomatica 4.10 – 1.24

Sisal 4.00 – 1.25

Doppio Maschile

[6] Simone Bolelli/Andrea Vavassori – Lammons/Pel, ore 17:00, campo 10

Goldbet 1.17 – 4.60

Lottomatica 1.17 – 4.60

Sisal 1.18 – 4.50

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego – Gonzalez/Molteni, ore 18 e 30 circa, campo 4

Goldbet 2.29 – 1.58

Lottomatica 2.29 – 1.58

Sisal 2.38 – 1.53

Luciano Darderi/Tsitsipas – Nys/Roger-Vasellin, ore 20:00, campo 4

Goldbet 3.40 – 1.29

Lottomatica 3.40 – 1.29

Sisal 3.75 – 1.25