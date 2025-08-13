ATP Cincinnati: Tiafoe si infortuna, Rune si prende i quarti. Zverev completa con successo il match con Nakashima

[7] H. Rune b. [10] F. Tiafoe 6-4 3-1 rit.

Un epilogo amarissimo per il padrone di casa, Frances Tiafoe – finalista della scorsa edizione del Cincinnati Open – costretto al ritiro a metà del secondo set contro Holger Rune. Una sconfitta che pesa gravemente sul ranking dello statunitense, che uscirà dalla Top 15 dal prossimo aggiornamento del ranking. Il danese, invece, grazie al successo ottenuto ai danni di Tiafoe, taglia il traguardo delle 100 vittorie su cemento, e nel suo decimo quarto di finale ‘1000’ della carriera sfiderà il vincente del match tra Taylor Fritz e Terence Atmane.

Primo set: Rune capovolge il parziale dopo un inizio traumatico

Sono minuti critici, i primi del match, per Holger Rune. Il danese fatica a trovare il feeling con la sua racchetta, e dopo aver effettuato un pit-stop dopo qualche punto, il nuovo strumento (probabilmente con una tensione differente) non sortisce l’effetto sperato, e l’imbizzarrito Tiafoe mette a segno il break in suo favore. È un Rune in grande difficoltà, nervoso e tutt’altro che lucido. Dopo appena 4 game, gli errori gratuiti del danese sfiorano la doppia cifra, così, aggrapparsi al servizio resta l’ultima opzione per rimanere a galla.

Dopo un incoraggiante vantaggio di 3-0 (30-0), lo statunitense assiste al risveglio improvviso di Holger, che decide di iscriversi finalmente al match alzando le frequenze dei suoi colpi. Il numero 9 del mondo minimizza i disastri, mettendo – per la prima volta – in difficoltà Tiafoe, che restituisce il break. Giunti sulla parità, l’inerzia si sposta dalla parte di Rune, nettamente meno contratto a dispetto dei primi scorci di match. Il danese accetta i prolungati scambi con Tiafoe, e pesca il jolly in una “gara di sensibilità” con lo statunitense, trovando uno strettino in back improbabile. Rune piega l’avversario, strappando un ulteriore servizio al dieci del seeding, che inizia ad accusare dei problemi fisici richiedendo l’intervento del fisioterapista. Nel contempo, Rune si appropria del primo parziale, conquistato con lo score di 6-4

Secondo Set: Tiafoe dà forfait a metà set. Rune guadagna l’accesso ai quarti

Tiafoe prova ad allungare il brodo, riuscendo persino a salvare un break point al primo game. Il tracollo, però, è soltanto posticipato di una manciata di minuti. Tiafoe alza bandiera bianca dopo 4 game, con Rune quasi in vantaggio di due break. Lo statunitense si salvaguarda in vista dello Slam casalingo. Rune approda ai quarti.

[3] A. Zverev b. [27] B. Nakashima 6-4 6-4 (di Danilo Gori)

Anche Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Cincinnati Open, dove sfiderà il russo Khakhanov per una poltrona nei quarti di finale; giovedì la testa di serie numero tre ha infatti vittoriosamente completato il match che alle 21 locali del giorno precedente era stato interrotto per ragioni di meteo. L’atleta amburghese si è trovato oggi a servire per il match sul 6-4 5-4 e ha ceduto i primi due punti, per poi sistemare le cose completando i quattro punti consecutivi utili con un servizio vincente. Stretta di mano cordiale tra i due contendenti, divertiti per la inconsueta situazione.

È la 157^ vittoria a livello Masters 1000 per Sascha, che raggiunge così Andy Roddick al decimo posto nella classifica per numero di successi nella categoria. I primi quattro sono Djokovic, Nadal, Federer e Murray. Ma per lui è già tempo di pensare al suo avversario, dal momento che la partita con Khakhanov è prevista per il pomeriggio di giovedì: Zverev ha vinto cinque degli otto precedenti ma l’ultimo, la recentissima semifinale Masters 1000 canadese, ha dato ragione al ragazzo moscovita.