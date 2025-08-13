Italiani in campo mercoledì 13 agosto: Sinner e Nardi, anche due doppi. A che ora e dove vederli

Il tennis italiano si prepara a vivere una giornata intensa sul cemento dell’ATP/WTA 1000 di Cincinnati. Sono sei gli azzurri in campo oggi tra singolare e doppio, con match decisivi per l’accesso ai quarti di finale. Il nome più atteso è naturalmente quello di Jannik Sinner, ma i riflettori saranno puntati anche su Luca Nardi e sulle coppie Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, ancora in corsa nei rispettivi tabelloni di doppio. Jannik Sinner, dicevamo. L’altoatesino, n. 1 del mondo e vincitore del torneo lo scorso anno, affronterà il francese Adrian Mannarino, veterano del circuito e mancino insidioso. Il transalpino è reduce da una convincente vittoria in rimonta su Tommy Paul (5-7 6-3 6-4). Sinner conduce 3-0 nei precedenti: vittorie nel 2020 a Sofia, nel 2022 a Toronto e nel 2023 in quel di Indian Wells. Il match è programmato come secondo incontro di giornata sul P&G Center Court, intorno alle 19:00 italiane.

Se Sinner è la certezza, Luca Nardi è la sorpresa. Il 22enne pesarese, entrato nel main draw come lucky loser dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni, ha sfruttato al meglio l’occasione: prima il successo in rimonta su Thiago Tirante, poi la vittoria su Denis Shapovalov al secondo turno. Nell’ottavo di finale ha beneficiato del ritiro di Jakub Mensik, pur trovandosi in ogni caso avanti 6-2, 2-1 al momento dello stop del ceco per problemi fisici. Il premio per questo percorso è un ottavo di finale da sogno contro Carlos Alcaraz, n. 2 del mondo, che nel turno precedente ha superato il serbo Hamad Medjedovic in due set (6-4 6-4). Sarà il primo confronto tra i due, e anche se i pronostici pendono nettamente dalla parte dello spagnolo, Nardi ha mostrato un tennis brillante e coraggioso, e nulla è precluso. Il match è inserito come primo della sessione serale sul Campo Centrale e si disputerà non prima dell’1:00 di notte italiana. Un orario notturno per chi sogna, e magari vuole scrivere un’altra pagina memorabile della propria carriera.

Tra i protagonisti della giornata ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in campo per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile. Gli azzurri, teste di serie n. 6, affronteranno la coppia statunitense formata da Tracy e Cash, presente in tabellone grazie a una wild card. Bolelli e Vavassori, tra le migliori coppie della stagione, puntano a confermare la loro solidità e a raggiungere i quarti in un torneo prestigioso come Cincinnati. L’esperienza di Bolelli unita all’estro di Vavassori può essere la chiave per superare il duo americano e proseguire il cammino.

Nel tabellone femminile di doppio, occhi puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini, che dopo il bel successo all’esordio contro Potapova e Danilovic (6-3 7-6), tornano oggi in campo per giocarsi l’accesso ai quarti. Le avversarie saranno Magda Linette e Clara Tauson, coppia solida e ben assortita. Per Errani, veterana e finalista Slam in doppio, e per Paolini, protagonista di una crescita costante anche in questa specialità, si tratta di un banco di prova importante. La chimica tra le due azzurre è evidente e potrebbe fare la differenza in un match che si preannuncia equilibrato.

Mercoledì 13 agosto: orari, campo e quote

Singolare maschile

[1] Jannik Sinner vs Adrian Mannarino, ore 18.50 circa, P&G Center Court

Goldbet 1.03 – 12.00

Sisal 1.01 – 15.00



Luca Nardi vs [2] Carlos Alcaraz, ore 01.00 circa, P&G Center Court

Lottomatica 10.00 – 1.04

Goldbet 10.00 – 1.04

Doppio Maschile

[6] Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs James Tracy/Robert Cash, ore 19.20 circa, Champions Court

Goldbet 1.30 – 3.35

Lottomatica 1.30 – 3.35

Doppio Femminile

[1] Sara Errani/Jasmine Paolini vs Magda Linette/Clara Tauson, ore 21.50 circa, Court 10

Sisal 1.27 – 3.50

Lottomatica 1.30 – 3.35

