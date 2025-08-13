WTA Cincinnati: Swiatek batte Cirstea e centra la vittoria numero 80 sul cemento

[3] I. Swiatek b. S. Cirstea 6-4 6-3

Locked in 🔐@iga_swiatek books her place in the quarterfinals with a 6-4, 6-3 win over Cirstea.#CincyTennis pic.twitter.com/xoy0khygQ2 — wta (@WTA) August 13, 2025

Iga Swiatek raggiunge per la terza volta in carriera i quarti di finale di Cincinnati battendo con il punteggio di 6-4 6-3 la romena Sorana Cirstea in 1h e 35′. Swiatek ha chiuso agevolmente un primo set in cui con il servizio ha fatto la differenza. Ma nella ripresa ha dovuto combattere con una Cirstea molto lucida, che è riuscita a impegnare la terza forza del seeding. Swiatek raggiunge i quarti di finale a Cincinnati per il terzo anno consecutivo, diventando la più giovane tennista a riuscirci dai tempi di Simona Halep (2013-2015).

3 – Iga Swiatek is the youngest player to reach the quarterfinals at the Cincinnati Open for three consecutive years (2023-2025) since Simona Halep (2013-2015). Victory.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/1GAmpPDUnw — OptaAce (@OptaAce) August 13, 2025

Primo set: Swiatek parte meglio

Iga trova il break immediato nel game di apertura con un turno aggressivo in risposta. La prima palla di Swiatek entra con costanza, ma è con la seconda palla che fa la differenza. Cirstea tenta di stare al passo della polacca scambiando da dietro, ma finisce per andare spesso fuori giri. La combinazione servizio dritto è una sentenza per Iga che si porta rapidamente sul 4-2. Nel settimo game Swiatek ha altre due palle break che non riesce a convertire. Ma nonostante qualche inciampo sul finale la terza testa di serie chiude senza patemi il primo set con il punteggio di 6-4 in 48′.

Secondo set: Swiatek martello pneumatico

Come nel primo set, anche in apertura di secondo parziale Swiatek trova il break, complice un doppio fallo di Cirseta su vantaggio della polacca. Ma Iga si accorge presto che il servizio non rende come in precedenza e finisce per restituire il servizio immediatamente (1-1). Comincia una girandola di break che renderà questo secondo set movimentato: prima Swiatek si rimette a condurre con il break nel terzo game; successivamente scappa via con quello nel quinto gioco (4-1). Un piccolo passo falso nel sesto game della polacca concede un break a Cirstea, che riesce giusto a rimandare di qualche minuto la sua sconfitta. Infatti Iga torna in versione “martello pneumatico” e nel nono game si prende il quarto break del set e con esso la partita, chiudendo 6-3. Ai quarti di finale Swiatek attende la vincente tra Alexandrova e Kalinskaya.