ATP Cincinnati, Sinner: “Qui è davvero difficile giocare a tennis, ora dovrò alzare il livello”

Procede a velocità di crociera la corsa verso la difesa del titolo di Cincinnati per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo è approdato ai quarti di finale, battendo in due set, con il punteggio di 6-4 7-6(4) Adrian Mannarino, tennista dal gioco sempre insidioso.

“È un giocatore mancino che tiene la palla molto molto bassa con entrambi i colpi” ha dichiarato Sinner, analizzando la sua prestazione ai microfoni di Tennis Channel.

“Ho cercato di capire cosa potesse funzionare al meglio. In alcuni momenti ho cambiato la posizione in risposta, allontanandomi e cercando di leggere il suo servizio, ho provato a rompere il suo ritmo. Ma ha battuto alla grande. In questo tipo di match ti devi adeguare, devi cercare in qualche maniera di sentire la palla”.

In una giornata caotica per il torneo, scombussolato da due giorni di pioggia che ne hanno alterato il programma, il campione azzurro è riuscito a mantenere la concentrazione, anche durante la sospensione, arrivata nel quarto game del secondo set. Hanno fatto il giro dei social le immagini di Jannik che gioca a carte con il suo team per ingannare un’attesa dai tempi incerti.

“Oggi è stato veramente complicato, con il ritardo per la pioggia, bisogna cercare di rilassare la mente, ho giocato un po’ con il mio team, e dopo essere tornato in campo era importante ritrovare il livello. Oggi si è visto come sia difficile, sei un break avanti e stai servendo, sei 30-0 e sembra finito, ma il tennis è un’altalena. Quindi sono contento di essere passato”.

L’incontro di terzo turno contro Gabriel Diallo aveva lasciato qualche dubbio, soprattutto legato al servizio, in Sinner, che non appena stretta la mano all’avversario, aveva dato appuntamento ai suoi allenatori al campo di allenamento. Perché così fa il migliore del mondo. E quel lavoro sui dettagli ha dato i suoi frutti. “Sento di aver servito molto bene oggi. In realtà non ho avuto molte chance contro di lui. Ho avuto alcune palle break nel primo set, ma non le ho sfruttate. Stava battendo molto bene anche lui”.

Sulle condizioni di gioco confessa: “Qui, e mi ripeto, è davvero difficile giocare a tennis. È sempre ventilato e abbiamo visto oggi come si possa alzare il vento. Può piovere e un attimo dopo esce il sole, non puoi mai sapere cosa succederà, ma devi rimanere focalizzato mentalmente. Credo di aver cercato di capitalizzare le occasioni che ho avuto oggi ed è stato un match veramente positivo”.

È già tempo di pensare ai quarti di finale, dove ad attenderlo c’è Felix Auger Aliassime, contro cui è sotto 2-0 nei precedenti.

“Non ho mai vinto contro Felix. Abbiamo giocato un match durissimo qui, ho avuto match point e ho perso, ma è stata una grande partita” ha ricordato Sinner, rifedendosi all’incontro del 2022, quando il canadese si impose in rimonta per 2-6 7-6(1) 6-1. “Ha grandi potenzialità, soprattutto quando serve bene. Questa è una superficie che gli si addice ottimamente”.

Il tempo di preparare la sfida non è molto, come al solito nel tennis si va veloce. “Sarà difficile ma allo stesso tempo non vedo l’ora di giocare, mi piacciono le sfide. Spero di poter alzare il livello, perché ne ho bisogno per affrontarlo. Vediamo. I quarti di finale sono un turno avanzato, mi piace ritrovarmi in queste situazioni. Mi sento felice e impaziente di giocare. Vediamo cosa accadrà. Sappiamo che lui è un avversario davvero tosto, ho già detto di non avere mai vinto contro di lui, quindi vediamo”