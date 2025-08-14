ATP Cincinnati: Sinner versione schiacciasassi interrompe la maledizione Auger-Aliassime

Jannik Sinner riesce finalmente ad aggiungere Felix Auger-Aliassime alla lista degli avversari battuti in carriera. Dopo le sconfitte a Madrid e proprio Cincinnati nel 2022, l’azzurro trova il primo successo in carriera con il canadese e lo fa in grande stile.

[1] J. Sinner b. [23] F. Auger-Aliassime 6-0 6-2

1° set: Sinner lascia a zero Auger

Un po’ come Jasmine Paolini, Jannik Sinner comincia come meglio non poteva andando a nozze con la maggior parte degli scambi e aumentando il ritmo, mettendo in seria difficoltà il canadese. Per Auger inizia un vero e proprio incubo e con un’ottima prestazione in risposta non lascia scampo a Felix che non può far altro che incassare un altro break e registrare un passivo di 4-0. Passando appena 19 minuti sul cronometro che Jannik cala anche la cinquina, consolidando il secondo break di giornata e regalandosi la possibilità di chiudere il primo parziale con un bagel. Detto, fatto poiché tra una parte e l’altra della rete sembra di vedere due partite diverse con due ritmi e velocità diverse: Sinner chiude 6-0 contro un avversario con cui non aveva mai vinto finora. Nemmeno mezz’ora di incontro e Felix Auger Aliassime non può far altro che resettare quanto (non) fatto. L’80% dei punti vinti con la prima di servizio per Sinner contro appena il 50% del canadese. Per Aliassime anche 0 vincenti e 13 errori non forzati.

2° set: Jannik ribalta l’inizio canadese

A sorpresa rispetto a quanto visto nel primo set, Auger-Aliassime coglie impreparato Sinner e strappa un break che probabilmente nemmeno lui immaginava di poter strappare così facilmente. Oltre al break, Felix tiene anche il servizio e dunque consolida il 2-0. Da qui però invece di iniziare un’altra partite per Aliassime, si ritorna all’andamento del primo set: Sinner infatti trova un controbreak a zero che fa capire quando l’azzurro sia tornato ai livelli visti nella prima mezz’ora scarsa. Jannik arriva a quattro giochi di fila con un altro break che rimette coi piedi per terra Auger-Aliassime che sperava di incominciare seppur in ritardo la sua partita. A questo punto è solo formalità per Sinner completare la rimonta rimontando da 0-2 a 6-2. Perfetto Jannik dopo il passaggio a vuoto a riprendersi, restando in campo il meno possibile per tenersi pronto fisicamente senza troppa fatica. Jannik sfiderà il vincente tra Terence Atmane e Holger Rune.