Scanagatta: “Sinner sulle orme di Nadal. Il tennis italiano vola anche con Bronzetti e Paolini!” [VIDEO]

Il direttore Ubaldo Scanagatta, con il consueto video su Youtube, ripercorre passo per passo la nottata di tennis, per chi non ha potuto seguire gli incontri, visti gli orari italiani proibitivi – divenuti pure imprevedibili per la pioggia – o per chiunque volesse approfondire con alcune statistiche, che, come ricorda, “lasciano il tempo che trovano“, ma sono sempre curiose da riportare.

“Jannik Sinner è sulle orme di Rafa Nadal” esordisce il direttore “perché ha vinto 24 partite di fila sul cemento battendo Mannarino”. Insomma, la sfida di quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime, mai battuto dal numero 1 del mondo, si carica di plurimi significati, anche analitici. Ricordando le 26 vittorie consecutive di Nadal sul cemento, vi è l’occasione per menzionare anche le strisce incredibili degli altri Fab Four, al minuto 2.55.

Spazio poi a un riassunto degli altri match della giornata statunitense. “Sono successe tante cose. Che Atmane battesse Fritz nessuno lo pensava” (min. 4.20). La sconfitta di Taylor Fritz per mano del qualificato francese è sicuramente la sorpresa più inattesa. La storia di Terence Atmane si compone di molti capitoli, come racconta il direttore, tutti da scoprire.

Infine una menzione speciale per gli altri azzurri in gara.

“Bronzetti sta giocando benissimo” esclama al minuto 7, ricordando che Lucia è attesa dall’impegno contro Coco Gauff e che Paolini scenderà in campo contro Barbora Krejcikova. Senza tralasciare Luca Nardi che, contro Carlos Alcaraz, seppur sconfitto “ha dimostrato di avere un talento superiore a quella che è la sua classifica” (minuto 8.40).

I campi del Cincinnati Open sono pronti anche oggi a colorarsi d’azzurro.