ATP Cincinnati, Ben Shelton: “Cancellarmi da twitter è stata la decisione migliore della mia vita”

Ben Shelton è per certo uno dei giocatori del momento. Fresco vincitore del Master 1000 di Toronto, l’esplosivo mancino ha dimostrato ancora una volta, contro il potente Jiri Lehecka, di cosa è capace. Come potenza di fuoco, l’ex Florida Gators è impressionante sia da fondo che al servizio. A questa già importante dote, papà Bryan aggiunge l’insegnamento di colpi dimenticati, come le demi-volée che si facevano una volta, quando giocava lui. Quel colpo ha sopreso molto Prakash Amritraj di Tennis Channel, che ha intervistato Ben dopo il match contro il ceco.

D: Stai facendo un sacco di cose bene, ma il modo in cui applichi pressione in alcuni dei momenti difficili. Quel gioco sul 4-4 pari sei stato brillante. Ti viene in modo naturale?

BEN SHELTON: “Si penso al 100% che il timing sia tutto, sapere quando stare concentrato cercando di non devo fare gratuiti. Ho dei momenti nel match in cui lo faccio e altri in cui do più velocità alla palla e mi va bene anche fare errori per essere più aggressivo. Cerco solo di essere imprevedibile, cambiare ciò che faccio e mantenere solidità mentre lo faccio“.

D: Nel game sul 3-4 hai fatto una demi-volée bellissima. Mark Petchey ha detto che ti aveva visto con tuo padre a Wimbledon allenarti proprio su quel colpo. Pensi sia un colpo dimenticato?

BEN SHELTON: “Penso che molti giocatori provino il passante stretto e siano bravi a tenere la palla bassa in risposta specialmente sul rovescio. Ho servito a uscire e ho fatto serve and volley. Molti giocatori o mancano di poco il campo o la colpiscono bene ma incrociando, quindi per me riuscire a fare un colpo che cada corto di fronte a me è molto importante. Tra prenderla direttamente in aria o con la demi-volée io sono più comodo con la seconda, perché il rimbalzo è più o meno sempre lo stesso. Può essere difficile, magari, su un campo come questo, dove la palla è viva e rimbalza molto, ma di quel colpo poi ho rivisto l’highlight e mi è piaciuto come lo ho fatto”.

D: Ci sono molti occhi su di te con il modo fantastico con cui stai giocando: Cerchi di starne lontano, di non leggere articoli o social media?

BEN SHELTON: “Penso di star facendo un ottimo lavoro. Due anni fa ho cancellato Twitter, migliore decisione mai presa in vita mia. Mi piace guardare gli highlights, ne guardo più di prima, a volte qualche film, forse dei miei amici che giocano i challenger. Ho un team che mi tiene coi piedi per terra. Non mi permettono di montarmi la testa”.

D: Recentemente, la squadra di Davis è stata annunciata: Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Tommy Paul e Big Ben. Questa si che è una grande squadra. Anche in mezzo a una stagione dalla programmazione così fitta per voi la Davis è importante al punto da partecipare.

BEN SHELTON: “Sì, sono solo due ore di macchina da dove vivo. Gli altri ragazzi non hanno scuse, perché da loro dista invece appena 20 minuti. Siamo emozionati, sarà la prima volta che siamo tutti in Davis assieme, se staremo tutti bene dopo l’Us Open. Non vedo l’ora. Penso che la Davis sia qualcosa che vogliamo vincere. Non so se la abbiamo mai vinta quando uno di loro era già diventato professionista. L’anno scorso a Malaga non sono riuscito a farcela, ho perso una partita molto combattuta per 7-6 al terzo e anche il doppio decisivo. Cercherò di recuperare quest’anno. Adoro giocare per gli USA e apprezzo molto l’opportunità di giocare per il mio paese”.

D: Troverai Sascha Zverev ai quarti, sei 0 vittorie e 3 sconfitte contro di lui, ma sia la partita a Stoccarda che il match a Cincinnati ai quarti lo scorso anno sono stati molto combattuti. Cosa aggiungerà Ben Shelton a queste performances?

BEN SHELTON: “Si, non vedo l’ora, ho molta fiducia in me stesso. Il carico di fiducia maggiore che io abbia mai sentito sul campo. Non solo come gioco, ma anche in risposta, anche nelle cose che di solito non mi trovo molto bene a fare. Ma d’altronde sono dove tutti vogliono essere, voglio giocare contro top 10, top 5. Arrivare più spesso a quel punto nel torneo dove ho partite contro questi ragazzi è un traguardo importante per me. Ogni volta che ho l’opportunità di giocare contro di loro è importante. Sono molto emozionato per domani”.