Italiani in campo venerdì 15 agosto: Paolini sfida Gauff in nottata, Musetti/Sonego e Bolelli/Vavassori in doppio

Nella giornata odierna, si giocheranno un singolo e due doppi per provare ad arricchire la truppa italiana nella final four del Cincinnati Open

By Francesco Maconi
2 Min Read
Jasmine Paolini - Montreal 2025 (foto Florin Baltatoiu)

Nella giornata di Ferragosto sono tre gli incontri che coinvolgeranno gli azzurri, uno dei quali in realtà nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I primi a scendere in campo saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti del seeding di doppio maschile, opposti alla temibile coppia britannica, insignita della seconda testa di serie, composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool. L’incontro sarà alle ore 17 italiane sul campo 3. Come secondo match di giornata invece, sul Grandstand, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sfideranno, dopo la vittoria a tavolino agli ottavi contro Jiri Lehecka e Jakub Mensik, Francisco Cabral e Lucas Miedler. I due Lorenzi giocheranno intorno alle ore 18 e 30 italiane.

A chiudere il palinsteso azzurro, come ultimo match di giornata, sarà Jasmine Paolini alle prese con una prova molto difficile. L’azzurra dovrà infatti sfidare la numero 2 del seeding e beniamina di casa Coco Gauff. L’ultimo precedente tra le due risale alla finale di Roma 2025, in cui Jasmine sconfisse la poi campionessa del Roland Garros per 6-4 6-2. Al Cincinnati Open, invece, le due si sfidarono nel 2023. Gauff vinse, nel match valevole il pass per la semifinale, con il punteggio di 6-3 6-2. Jasmine giocherà sul Campo Centrale P&G non prima delle 2:30 di notte italiane. Tutti i match saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW; Paolini-Gauff sarà trasmessa anche su Supertennis e in straming su Supertennix.

Italiani in campo venerdì 15 agosto

  • [6] S. Bolelli/A. Vavassori – [2] J. Cash/L. Glasspool, quarti di finale, ore 17, Campo 3
  • L. Musetti/L. Sonego – F. Cabral/L. Miedler, quarti di finale, ore 18.30 circa, Grandstand
  • [7] J. Paolini – [2] C. Gauff, quarti di finale, non prima delle 2.30, Campo Centrale

