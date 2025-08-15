WTA Cincinnati, Rybakina spazza via Sabalenka: dominio kazako contro la numero uno al mondo

Elena Rybakina torna a vincere contro Aryna Sabalenka dopo la sconfitta di quest’anno a fine giugno a Berlino. Se quella fu una partita lottata e sofferta con due tiebreak e quasi tre ore di gioco, stavolta il match è terminato dopo 1 ora e un quarto con appena cinque game per la bielorussa.

[9] E. Rybakina b. [1] A. Sabalenka 6-1 6-4

1°set: ciclone Rybakina a Cincinnati

L’incontro inizia con una chance di break da parte di Aryna Sabalenka che però non riesce a trovare lo spiraglio giusto per trovare immediatamente il colpo decisivo. Ringrazia Rybakina che dopo il pericolo scampato si mette in un’ottima situazione trovando lei stessa il break, andando sul 4-1. Grande difficoltà per Sabalenka che dopo essersi trovata 15-40, perde il controllo del game ai vantaggi. Rybakina entra in uno stato di forma spettacolare, mantenendo due volte il servizio a zero intervallato da un altro break. Così in poco più di mezz’ora chiude le ostilità del primo set con un 6-1, un risultato che Sabalenka non subiva dal 14 aprile contro Jelena Ostapenko a Stoccarda. Parziale di punti pazzesco per Rybakina che conquista 16 degli ultimi 18. Perfetta la kazaka nei punti con la prima di servizio (9 su 9). Se l’incontro continuerà così, difficilmente raggiungeremo anche solo l’ora e mezza di gioco.

2°set: Sabalenka spreca e non si rialza

Come accaduto nel primo set, Sabalenka va immediatamente ad insidiare l’avversaria andando a palla break, questa volta ben due volte nello stesso gioco. Non sembra però essere la giornata giusta almeno fin qui per la bielorussa che sciupa entrambe le occasioni. Anche qui oltre il danno, anche la beffa per Sabalenka che viene brekkata immediatamente. I successivi game vanno via in maniera molto veloce, senza palle break e con le due tenniste che trovano una certa continuità a servizio. All’ottavo game ci si ritrova come qualche decina di minuti prima con due palle break per Sabalenka e nemmeno questa volta la numero uno al mondo riesce ad approfittarne. Davvero incredibile come Aryna si costruisce queste occasioni monumentali con potenza e precisione salvo poi sprecare sempre sul più bello, facendone quasi una maledizione. Rybakina non può che approfittarne, dato che non sempre ci si trova davanti la numero uno del ranking così “sprecona”. Dunque Elena chiude set, partita e incontro prenotando così la semifinale con Iga Swiatek mentre tutti si aspettavano la super sfida bielorussa-polacca.