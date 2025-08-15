WTA Cincinnati: terza semifinale consecutiva per Swiatek, Kalinskaya si arrende con un velo polemico

[3] I. Swiatek b. [28] A. Kalinskaya 6-3 6-4

Iga Swiatek raggiunge la terza semifinale consecutiva a Cincinnati, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 su Anna Kalinsakaya, numero 34 WTA, che aveva vinto l’unico precedente, a Dubai nel 2024. La polacca ha gestito la partita alla perfezione, con solidità e precisione, alzando il livello nei momenti decisivi. Adesso attende la vincente tra Sabalenka e Rybakina per centrare la prima finale in Ohio.

Kalinskaya conclude un torneo tanto positivo quanto dispendioso dal punto di vista fisico. E, in tal proposito, la programmazione, a detta della russa, non l’ha di certo favorita.

“Come possono la WTA e il torneo aspettarsi che gli atleti performino al meglio se la programmazione è così ingiusta? Dopo il mio match contro Alexandrova sono arrivata a casa alle 2:40 di mattina e non sono andata a letto fino alle 4. Ho dormito un po’ e sono venuta al campo ad allenarmi. E poi sono stata programmata per la partita delle 11” ha scritto la testa di serie numero 28 nelle sue storie Instagram. “Come si aspettano la WTA e il torneo che recuperi e riadatti di continuo il mio ritmo del sonno, che è uno degli aspetti più importanti del recupero? Sembra un po’ a senso unico”.

Forse la polemica in questo caso non era così campata in aria. Anna infatti ha accusato un problema al polpaccio proprio all’inizio del match, che non le ha precluso la possibilità di rimanere in campo, ma che sicuramente l’ha condizionata. Tuttavia, grazie ai quarti di finale in Ohio Kalinskaya prenota un posto tra le teste di serie allo US Open.

Primo set: Swiatek approfitta di un calo fisico di Kalinskaya e si porta avanti

Inizio subito in salita per Anna Kalinskaya che, nel secondo game, è subito costretta ai vantaggi. Inoltre la russa accusa un problema al polpaccio sinistro che, sul 2-1, richiede l’ingresso del fisioterapista per applicare una fasciatura. È stato un torneo assai dispendioso per la numero 34 WTA e adesso il fisico le presenta il conto.

Tornata in campo dopo il trattamento, Kalinskaya subisce il break. Se alla prima occasione Swiatek è imprecisa con il diritto, è il medesimo fondamentale, giocato in lungolinea, a consentirle di allungare sul 3-1. Viste le condizioni fisiche incerte della sua avversaria, la polacca cerca di manovrare e allungare gli scambi. Anna, al contrario, in difficoltà negli spostamenti, prova a uscire dal punto in maniera rapita, con variazioni non sempre riuscite e accelerazioni immediate. Nell’ottavo gioco, la russa è di nuovo sottopressione al servizio. Sotto 0-30, nonostante un rovescio lungolinea vincente, colpo che sta funzionando a meraviglia, commette un doppio fallo che vale a Swiatek due set point. Kalinskaya si salva con coraggio e personalità, con una prima vincente e una serie di accelerazioni. Chiamata dunque a chiudere il parziale in battuta, Iga scricchiola. Perde i primi due 15, poi in serie mette giù un servizio vincente e un ace. La battuta fa e disfà. Con un doppio fallo concede la palla del controbreak a Kalinskaya. Swiatek dimostra tutta la sua abilità: sul colpo in uscita dal servizio è rapida a organizzare il rovescio in cross. Al terzo set point la ex numero 1 del mondo mette la firma sul primo set per 6-3.

Secondo set: Swiatek spedisce al mittente i tentativi di rimonta di Kalinskaya

Il caldo anche oggi picchia duro a Cincinnati. Al rientro in campo dopo il toilet break, l’inerzia del match non pare subire scossoni. Nel terzo gioco Swiatek ha fretta di rompere gli indugi e si prende tre break point consecutivi, sfruttando anche qualche errore di troppo di Kalinskaya, tra cui un doppio fallo. Alla seconda chance Iga si porta avanti anche nel secondo set. La risposta della russa non tarda ad arrivare e trova subito il controbreak, grazie a un diritto in avanzamento della sua avversaria terminato lungo.

L’equilibrio dura poco: Swiatek sul 3 pari ha tre nuove palle break. Le basta la prima. Un errore di diritto, il secondo di fila, costringe alla 28esima forza del seeding a inseguire ancora. Sul 5-3 Kalinskaya tenta di restare attaccata con le unghie alla partita. Annulla quattro match point, di cui tre giocando un gran tennis, rispettivamente con una stop volley, l’ennesimo vincente di rovescio lungolinea e un cross con il colpo bimane, e rimane a contatto nel punteggio. Ciononostante, deve arrendersi per 6-4 a una Swiatek pressoché perfetta.