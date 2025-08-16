Italiani in campo sabato 16 agosto: Sinner per il regalo di compleanno, i doppi per le finali

Sabato 16 agosto non è soltanto il compleanno di Jannik Sinner, ma a Cincinnati è anche giornata di semifinali. Si parte con le due del doppio maschile: alle 17 italiane scendono in campo Mektic/Ram contro i n. 2 del seeding Cash/Glasspool, campioni di Wimbledon e giustizieri di Bolelli/Vavassori. Chi vince prenoterà un posto in finale contro le teste di serie n. 5 Salisbury/Skupski oppure la coppia azzurra formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: appuntamento intorno alle 18.30.

In prima serata toccherà poi a Jannik Sinner, atteso dalla rivelazione del torneo Terence Atmane, che proverà a scombinare i piani del n. 1 del mondo. Chi vince sfiderà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev, protagonisti della seconda semifinale (non prima della mezzanotte italiana). A seguire, a chiudere il programma – e non prima dell’1.30 – Sara Errani e Jasmine Paolini cercheranno l’ennesima finale di coppia contro Guo/Panova. Tutti i match si disputeranno sul Campo Centrale di Cincinnati e saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW; la sfida di doppio femminile visibile anche in chiaro su Supertennis e in streaming su Supertennix.

Italiani in campo sabato 16 agosto