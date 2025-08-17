Il programma di lunedì 18 agosto: Sinner-Alcaraz alle 21 italiane, non prima di mezzanotte la finale femminile

Lunedì 18 agosto non sarà uno dei soliti avvii di settimana. Non si giocheranno infatti solo primi turni in vari tornei in giro per l’America. Al Cincinnati Opensarà la giornata dedicata alle finali. La prima sarà quella del singolare maschile e vedrà impegnati il finalista del 2023 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, campione uscente. I due dominatori del circuito ATP daranno vita al capitolo numero 15 della loro rivalità, con lo spagnolo fino a questo momento avanti 9-5 negli scontri diretti. Alle 21 italiane (le 15 a Mason negli Stati Uniti) l’azzurro e l’iberico si sfideranno per la quarta volta in stagione, sempre all’ultimo atto di un torneo importante.

Non prima di mezzanotte, invece, sarà la volta dell’ultimo atto del singolare femminile. In campo Iga Swiatek e la vincente del match tra Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova. Tutte e tre non avevano mai raggiunto la finale in Ohio. Quindi, per forza di cose ci sarà una nuova campionessa del WTA 1000 statunitense.