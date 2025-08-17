WTA Cleveland, il tabellone: Samsonova guida il seeding. Per l’Italia c’è Bronzetti

È stato sorteggiato il tabellone del WTA 250 di Cleveland che, insieme al 500 di Monterrey, farà da apripista allo US Open nella settimana che precede l’ultimo Slam della stagione.

A difendere i colori italiani sarà Lucia Bronzetti, chiamata a dare continuità alle ottime prestazioni di Cincinnati. L’azzurra è attesa all’esordio dalla svizzera Viktorija Golubic, numero 75 WTA. Agli ottavi di finale, poi, possibile sfida con la settima testa di serie, Katie Boulter che affronta Yuan al primo turno. A completare il quadro nella parte bassa del tabellone ci sono la seconda forza del torneo Xinyu Wang, inserita nel potenziale quarto di finale di Bronzetti, Anastasia Potapova, quarta del seeding, e Sonay Kartal.

Spostando lo sguardo in su, la parte alta è presidiata dalla testa di serie numero 1 Liudmila Samsonova, al primo turno attesa da Caroline Dolehide. A richiamare l’attenzione sono poi i nomi di Lois Boisson, quinta forza del seeding, che deve dare risposte su una superficie diversa dalla terra battuta dopo la semifinale al Roland Garros e il successo ad Amburgo, la giovane australiana Maya Joint, terza favorita che all’esordio sfida Eva Lys, e Hailey Baptiste.

Da segnalare l’assenza della detentrice del titolo McCartney Kessler.