Italiani in campo lunedì 18 agosto: Sinner e Paolini a caccia del titolo a Cincinnati: a che ora e dove vedere le finali (LIVE su Ubitennis). Al via anche le quali US Open

La giornata odierna ci regala un vero mosaico di impegni per i colori italiani: da Cincinnati agli US Open, passando per Cleveland e Winston‑Salem. In primo piano ci sono Jannik Sinner e Jasmine Paolini, ma il movimento azzurro è protagonista anche in altri contesti, con Bronzetti, gli azzurri nelle qualificazioni newyorchesi e Mattia Bellucci pronto a rilanciarsi dopo il trionfo a Sumter.

Cincinnati: appassionante serata azzurra

Sinner è quasi una certezza: con la finale ATP Masters 1000 programmata oggi sul P&G Center Court, il suo match con Carlos Alcaraz scatterà alle 15:00 locali (21:00 CEST). Sarà l’occasione per ribadire la sua leadership o per assistere a un ribaltone nella classifica. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now. Diretta testuale qui, su Gazzetta.it.

Poche ore dopo, sempre sul centrale, sarà il turno di Jasmine Paolini: la finale WTA con Iga Swiatek partirà intorno alle 18:00 locali (mezzanotte per noi europei). Paolini giunge qui con un morale alle stelle dopo il successo su Veronika Kudermetova 6‑3, 6‑7(2), 6‑3. La sua arma in più? La forza mentale nel momento decisivo, un fattore che l’ha aiutata a ribaltare un set in bilico. Il match tra Paolini e Swiatek si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in chiaro su SuperTennis. La finale sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e SuperTenniX. Su Ubitennis seguiremo il match in diretta scritta.

Cleveland: Bronzetti a caccia di riscatto

Spostandoci al WTA 250 Tennis in the Land, in scena a Cleveland, troviamo Lucia Bronzetti pronta a scendere nuovamente in campo dopo il cammino positivo a Cincinnati. Oggi affronta Viktorija Golubic: un test impegnativo su cemento, ideale per rilanciare le proprie ambizioni. Su Ubitennis seguiremo il match in diretta scritta.

Winston-Salem: Bellucci subito in campo dopo il successo

Mattia Bellucci, fresco vincitore del Challenger di Sumter, affronterà Francisco Comesana nel primo turno dell’ATP 250 di Winston‑Salem, in programma alle 18:00 ET (le 00:00 CEST). Una sfida stimolante per testare le proprie ambizioni.

US Open 2025 – Qualificazioni maschili e femminili

In questo insolito lunedì l’attenzione si sposta gradualmente su New York. Al maschile, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Federico Cinà, Stefano Napolitano, Matteo Gigante, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino scenderanno in campo con l’obiettivo di accedere al main draw. Per le donne sarà protagonista Martina Trevisan.

Il programma

Federico Cinà sfida Dominic Stricker, in programma alle ore 17, secondo incotro.

Andrea Pellegrino affronta Mikhail Kukushkin, in programma alle ore 18:10.

Francesco Maestrelli è atteso contro James McCabe alle ore 20:30.

Matteo Gigante se la vedrà contro Edas Butvilas inizio previsto alle ore 17:00, primo incontro.

Stefano Napolitano sfida Marc‑Andrea Hüsler alle ore 19:20.

Francesco Passaro affronta Yu‑Hsiou Hsu alle ore 21:40.

affronta alle ore 21:40. Martina Trevisan affronta Tat’jana Prozorova alle ore 17 come primo incontro.

*Gli orari indicati sono indicativi e possono subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti o ad altri fattori organizzativi.