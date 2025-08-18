US Open doppio misto, il programma del day 1: subito Musetti, Errani e Vavassori, nel pomeriggio Sinner. I dubbi sulla presenza di Jannik

Dopo le tante parole scritte e dette in commento alla riforma del torneo di doppio misto allo US Open, è finalmente il momento di lasciare spazio agli atleti che hanno aderito all’iniziativa, tra partnership nate e sciolte, passi indietro e rimpasti in corsa che hanno visto persino il numero uno del mondo Jannik Sinner accoppiato, poi sciolto e infine nuovamente accasato. Il programma delle fatiche delle sedici coppie, come è noto, si snoda in due giorni, martedì per i primi due turni e mercoledì per le semifinali e la finale e i palcoscenici dedicati alla competizione sono i più importanti il Louis Armstrong e l’Arthur Ashe Stadium.

Per quanto riguarda martedì le gare hanno inizio alle ore undici in entrambi gli stadi: sul Louis Armstrong cominciano Sara Errani e Andrea Vavassori, opposti alle seconde teste di serie Elena Rybakina e Taylor Fritz. Dopo di loro ecco Venus Williams e Reilly Opelka sfidare Andrey Rublev e Karolina Muchova e, a un orario ovviamente da definire, a seguire avrà luogo il match di quarti di finale tra le coppie vincenti. La formula sarà identica per il programma del pomeriggio, che inizierà non prima delle 13.30 locali: dapprima Taylor Townsend e Ben Shelton contro i favoriti numero 4 Holger Rune e Amanda Anisimova, a seguire Jannik Sinner e Katerina Siniakova contro Belinda Bencic e Alexander Zverev e per finire il quarto di finale.

Sull’Arthur Ashe apre le danze Lorenzo Musetti con Cathy McNally opposti a Gael Monfils e Naomi Osaka, che al termine cedono la scena alle teste di serie numero 3 Iga Swiatek e Casper Ruud, alle prese con Madison Keys e Frances Tiafoe. Dopo il secondo turno tra le coppie vincitrici, nel primo pomeriggio i numeri uno della manifestazione Jessica Pegula e Jack Draper incrociano Emma Raducanu e Carlos Alcaraz e il binomio serbo formato da Olga Danilovic e Novak Djokovic sfida i russi Daniil Medvedev e Mirra Andreeva; l’ultimo quarto di finale chiude il programma del day 1. Rimane da verificare come si comporterà Sinner dopo il ritiro per indisposizione alla finale di Cincinnati.