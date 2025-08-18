US Open

US Open, doppio misto: Paolini si ritira. Musetti farà coppia con McNally. Sinner con Siniakova

Il numero uno azzurro verrà affiancato dall'esperta tennista ceca. Zverev e Bencic saranno i loro primi avversari

By Pietro Sanò
1 Min Read
Jannik Sinner - Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)

A meno di 24 ore dall’inizio dell’innovativo e rivoluzionario doppio misto dello US Open alcuni forfait last minute hanno condizionato l’entry list dello Slam statunitense. Lo straordinario percorso di Jasmine Paolini in quel di Cincinnati, ha costretto l’azzurra ad “abbandonare” il connazionale Musetti per il doppio a Flushing Meadows, così, il carrarino, verrà affiancato dalla statunitense Catherine McNally, numero 104 del ranking WTA. Anche Jannik Sinner, qualche dì or sono, ha scoperto di esser rimasto senza compagna per il rivoluzionario formato del doppio misto che si svolgerà in soli due giorni (19 e 20 agosto), in virtù della rinuncia di Emma Navarro. Il numero uno, però, prenderà ugualmente parte alla speciale competizione assieme alla ceca Katerina Siniakova, che in carriera ha già vinto ben 11 titoli tra doppio e doppio misto. Una coppia più che assortita per l’avventura newyorkese, che partirà con una grande sfida contro Sascha Zverev e Belinda Bencic.

Per quanto riguarda gli altri esordi, i campioni in carica Vavassori ed Errani troveranno subito i numeri due del seeding Rybakina e Fritz. Mentre Musetti e McNally inaugureranno il programma sull’Artur Ashe contro Osaka e Gael Monfils.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner e Alcaraz, due marziani nel “Classico”
Video
ATP Cincinnati, doppio: Musetti e Sonego si fermano a un set dal titolo, Mektic/Ram campioni
ATP
ATP Winston Salem: Medjedovic addomestica Rinderknech, out Goffin
ATP
Todi azzurra a metà: Skatov batte Travaglia, Romano e Vasamì vincono il doppio
Challenger