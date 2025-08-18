US Open, doppio misto: Paolini si ritira. Musetti farà coppia con McNally. Sinner con Siniakova

A meno di 24 ore dall’inizio dell’innovativo e rivoluzionario doppio misto dello US Open alcuni forfait last minute hanno condizionato l’entry list dello Slam statunitense. Lo straordinario percorso di Jasmine Paolini in quel di Cincinnati, ha costretto l’azzurra ad “abbandonare” il connazionale Musetti per il doppio a Flushing Meadows, così, il carrarino, verrà affiancato dalla statunitense Catherine McNally, numero 104 del ranking WTA. Anche Jannik Sinner, qualche dì or sono, ha scoperto di esser rimasto senza compagna per il rivoluzionario formato del doppio misto che si svolgerà in soli due giorni (19 e 20 agosto), in virtù della rinuncia di Emma Navarro. Il numero uno, però, prenderà ugualmente parte alla speciale competizione assieme alla ceca Katerina Siniakova, che in carriera ha già vinto ben 11 titoli tra doppio e doppio misto. Una coppia più che assortita per l’avventura newyorkese, che partirà con una grande sfida contro Sascha Zverev e Belinda Bencic.

Per quanto riguarda gli altri esordi, i campioni in carica Vavassori ed Errani troveranno subito i numeri due del seeding Rybakina e Fritz. Mentre Musetti e McNally inaugureranno il programma sull’Artur Ashe contro Osaka e Gael Monfils.