Italiani in campo oggi martedì 19 agosto: Musetti, Errani e Vavassori a New York. Quattro azzurri a Winston Salem, Cocciaretto a Monterrey. A che ora e dove vederli

Martedì 19 agosto sarà una giornata ricca di appuntamenti per i tennisti italiani, tra tornei ATP, WTA e le qualificazioni dello US Open, senza dimenticare l’inizio del tanto atteso e chiacchierato torneo di doppio misto, con il dubbio che sembra più una assenza certa (leggendo le dichiarazioni) per quanto riguarda Jannik Sinner.

Quattro italiani in campo a Winston Salem

Partiamo dal circuito ATP con il secondo turno del Winston Salem Open che vedrà in campo ben quattro tennisti italiani. Sul campo principale, lo Stadium, il protagonista di giornata sarà la testa di serie numero 3, Luciano Darderi (23 anni, n. 34 ATP). L’italo-argentino esordirà non prima delle 22:00 contro lo statunitense Mackenzie McDonald (30 anni, n. 102 ATP). L’unico precedente tra i due, giocato sul cemento ad Acapulco, è stato vinto da McDonald in due set.

Sempre sul campo principale, l’ultimo match in programma vedrà in campo il campione in carica, Lorenzo Sonego. Il trentenne torinese, testa di serie numero 5 e attuale numero 35 del mondo, affronterà lo statunitense Stefan Dostanic (23 anni, n. 412 ATP), in gara grazie a una wild card. I due non si sono mai incontrati prima.

Sul Court 2, l’ultimo match vedrà impegnato Mattia Bellucci, fresco vincitore del Challenger di Sumter. L’attuale numero 63 del ranking ATP affronterà per la prima volta in carriera lo spagnolo Jaume Munar (n. 46 ATP), testa di serie numero 12. Sul Court 4, Matteo Arnaldi, sesta testa di serie, scenderà in campo nel terzo match di giornata su quel campo contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Tra il ventiquattrenne italiano e il ventinovenne olandese ci sono due precedenti, vinti entrambi dall’attuale numero 92 del mondo. Van de Zandschulp ha sconfitto Arnaldi sia nel 2023 nei quarti di finale di Coppa Davis, sia quest’anno a Wimbledon.

WTA: Cocciaretto a Monterrey, nessuna italiana a Cleveland

Il circuito WTA vede le tenniste impegnate su due fronti. In Messico, a Monterrey, si gioca un WTA 500, mentre a Cleveland un WTA 250, dove Lucia Bronzetti è già stata eliminata.

A Monterrey, all’Abierto GNP Seguros, toccherà a Elisabetta Cocciaretto affrontare la francese Leolia Jeanjean, proveniente dalle qualificazioni. L’incontro è il terzo sul Grandstand. La ventiquattrenne italiana (n. 87 WTA) e la trentenne francese (n. 91) non si sono mai affrontate in carriera.

US Open, le qualificazioni

Abbandonato il Messico si ritorna negli Stati Uniti a New York per i match di qualificazione all’ultimo Slam stagionale. Sono 5 gli italiani, tre donne e due uomini, che nella giornata giocheranno il loro match di primo turno del tabellone cadetto. Nuria Brancaccio (25 anni, n. 167 WTA) alle ore 17 italiane affronterà l’australiana Priscilla Hon (27 anni, n. 128 WTA). Giorgia Pedone (20 anni, n. 255 WTA) avrà di fronte la polacca Maya Chwalinska (23 anni, n. 180 WTA), mentre Lucrezia Stefanini (27 anni, n. 149 WTA) sfiderà la russa Vitalia Diatchenko (35 anni, n. 407 WTA).

Per quanto riguarda gli uomini, Giulio Zeppieri (23 anni, n. 260 ATP) affronterà il tennista libanese Hady Habib (26 anni, 165 ATP) nel primo match di giornata alle ore 17. Più tardi toccherà, invece, a Stefano Travaglia (33 anni, 212 ATP) che affronterà il tennista di casa Martin Damm (21 anni, 429 ATP), in gara grazie a un wild card

US Open, il doppio misto

Come detto, alle 17 prenderà il via anche il torneo di doppio misto con 16 coppie al via che prevedono la presenza di 4 italiani. I campioni uscenti Sara Errani e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo sul Louis Armstrong. Saranno opposti alla coppia composta da Elena Rybakina e Taylor Fritz. In contemporanea sull’Arthur Ashe, Lorenzo Musetti in coppia con Caty McNally affronterà il duo Osaka/Monfils. Come detto sulla base del programma l’ultimo match degli ottavi sul Louis Armstrong dovrebbe vedere il duo Sinner/Siniakova opposto alla coppia Zverev/Bencic ma permangono i dubbi sull’effettiva disputa del match.

Lo US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis e su Sky, i match dei circuiti ATP e WTA saranno disponibili in TV su Sky Sport e in streaming su NOW (con i tornei femminili visibili anche in chiaro su Supertennis).

Italiani in campo oggi 19 agosto 2025

ATP Winston Salem, secondo turno: [3] L. Darderi-M. McDonald, ore 22:00

ATP Winston Salem, secondo turno: [6] M. Arnaldi-B. Van de Zandschulp, ore 23:30 circa

ATP Winston Salem, secondo turno: M. Bellucci– [12] J. Munar, ore 00:30 circa di mercoledì

ATP Winston Salem, secondo turno: [5] L. Sonego– [WC] S. Dostanic, ore 02:00 circa di mercoledì

WTA Monterrey, primo turno: E. Cocciaretto– [Q] L. Jeanjean, ore 02:30 circa di mercoledì

US Open, doppio misto, ottavi: Errani/Vavassori – [2] Fritz/Rybakina, ore 17:00

US Open, doppio misto, ottavi: Musetti/McNally– Osaka/Monflis, ore 17:00

US Open, doppio misto, ottavi: Sinner/Siniakova– Bencic/Zverev, ore 23:00 circa

US Open, qualificazioni, primo turno: G. Zeppieri– H. Habib, ore 17:00

US Open, qualificazioni, primo turno: S. Travaglia– [WC] M. Damm, ore 21:30 circa

US Open, qualificazioni, primo turno: N. Brancaccio– [27] P. Hon, ore 17:00

US Open, qualificazioni, primo turno: L. Stefanini- V. Diatchenko, ore 18:30 circa

US Open, qualificazioni, primo turno: G. Pedone– M. Chwalinska, ore 21:30 circa