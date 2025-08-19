Laver Cup 2025, Flavio Cobolli farà parte del Team Europe: “Convocazione speciale”. Ecco le squadre al completo

Flavio Cobolli farà parte del Team Europe alla Laver Cup 2025. Sarà la sua seconda partecipazione alla competizione che quest’anno si disputerà al Chase Center di San Francisco dal 19 al 21 settembre 2025. L’anno scorso fu riserva a Berlino nel Team Europe, mentre quest’anno la sua partecipazione sarà da titolare.

Il 23enne, attuale numero 26 del ranking ATP, ha vissuto una stagione brillante finora, raggiungendo i quarti di finale a Wimbledon e vincendo i tornei ATP di Amburgo e Bucarest.

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport – ha dichiarato Cobolli – ed è stato incredibile partecipare lo scorso anno e il mio obiettivo era giocare anche quest’anno. Essere stato convocato in squadra e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l’ora”.

Yannick Noah ha chiuso le convocazioni con la chiamata di Jakub Mensik. Per il ceco sarà un esordio assoluto: “La Laver Cup è uno degli eventi più entusiasmanti del nostro sport. È stato incredibile farne parte lo scorso anno, e il mio obiettivo era giocare quest’anno. Essere stato scelto per la squadra e competere per il Team Europe sarà qualcosa di davvero speciale, non vedo l’ora“.

Il Team Europe capitanato da Yannick Noah, con vice capitano Tim Henman, presenterà una formazione composta da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli.

Anche Andrè Agassi ha chiuso la lista dei convocati chiamando Francisco Cerundolo, alla terza partecipazione dopo Vancouver 2023 e Berlino 2024. Il Team World sarà composto dagli americani Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul e Frances Tiafoe, affiancati dal prodigio brasiliano João Fonseca e da Francisco Cerundolo, sotto la guida del capitano Andre Agassi e del vice capitano Pat Rafter.

Il tempio del basket di San Francisco si trasformerà per la prima volta nella sua storia in un’arena tennistica di livello mondiale.

L’Europa è attualmente in vantaggio per 5 vittorie a 2, dopo aver battuto il Team World in una gara emozionante lo scorso anno a Berlino. Le due formazioni per l’edizione del 2025 sono altamente competitive e promettono grande spettacolo.