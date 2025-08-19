WTA Cleveland: Bronzetti si arrende a Golubic, passa la favorita Samsonova

La seconda giornata di gare al Tennis In The Land, manifestazione di livello 250 in scena a Cleveland coincide con l’uscita dal torneo di Lucia Bronzetti per mano della veterana elvetica Viktorija Golubic. La trentaduenne confederata ha vinto anche piuttosto largamente lasciando solo quattro game a Lucia, un 6-1 6-3 molto severo che ha visto l’azzurra paradossalmente più a suo agio, soprattutto nella prima frazione, in risposta che non alla battuta. L’atleta romagnola non ha saputo incidere al servizio e la rivale ha controllato agilmente il suo colpo di inizio gioco, manovrando con mestiere con il colpo in drop, soluzione molto elegante ed efficace per togliere ritmo alla nostra portacolori.

Bronzetti ha ceduto subito la battuta e ha mancato quattro occasioni per il contro-break nel secondo game, l’unico momento di reale equilibrio nella frazione che Golubic ha portato a termine in sette game. Lucia ha reagito veramente quando si è trovata in ritardo per 0-3 nel parziale successivo, dopo che di nuovo aveva mancato tre palle per il contro-break sullo 0-2; qui ha alzato il rendimento della prima palla, con tre ace (nessuno nel primo set) ha ridimensionato gli schemi lenti ma insidiosi dell’avversaria e ha recuperato il turno al servizio di ritardo impattando per 3-3 e giocandosi ben cinque occasioni per il 4-4.

Purtroppo per lei Golubic ha trasformato la prima chance in suo possesso con un mortifero nastro vincente e sul 5-3 ha agevolmente chiuso la vicenda che la porta all’ottavo di finale dove affronterà la vincente tra Boulter, testa di serie numero sette, e Yuan. La prima testa di serie Samsonova ha superato la statunitense Dolehide 6-4 7-6(2) e attende la vincente tra Stearns e Yafan Wang, mentre la tre e la quattro Joint e Potapova sono già out dalla giornata di ieri; lunedì anche la numero cinque Boisson si è arresa a un’altra svizzera Jil Teichmann, che ha vinto 6-4 1-6 6-4 e che affronta ora Sorana Cirstea, che si è liberata di Uchijima per 6-4 6-1. Hailey Baptiste rimane l’unica inclusa nel seeding ancora presente oltre alle prime due, avendo battuto Gabriela Ruse in due set 6-2 7-6(2) e incontra negli ottavi la russa Zackharova.

Per il resto vittorie di Li ai danni di Starodoubtseva 7-5 6-3 con ottavo di finale contro Jovic e di Jacquemot su Zhu per 6-3 6-1 con abbinamento di secondo turno con Serra; per ultima l’australiana Gibson, che estromette Minnen con un 7-6(2) 6-4 e aspetta la vincente tra Xinyu Wang e Lamens.