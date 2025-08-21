WTA

WTA Monterrey, Cocciaretto fallisce la rimonta agli ottavi: Ruzic si impone in tre set

L'azzurra campionessa a Bastad cade contro la qualificata numero 68 del ranking nell’incontro valido per l’accesso ai quarti del '500' messicano

By Redazione
1 Min Read
Elisabetta Cocciaretto – WTA Cluj-Napoca 2025 (foto: Florin Baltatoiu)

di Enrico Picone

Termina agli ottavi il cammino di Elisabetta Cocciaretto all’Abierto GNP Seguros 2025. L’azzurra numero 84 WTA, già reduce dal successo su Leolia Jeanjean, cade al terzo set del match contro la numero 68 Antonia Ruzic, arrendendosi con il finale di 6-7(2), 6-2, 0-6. Uno score che ha visto la croata – proveniente dalle qualificazioni – annullare il piano di rimonta della campionessa a Bastad firmando il break a zero in avvio del terzo e decisivo parziale, archiviando poi la pratica in 37 minuti. Ruzic contenderà l’accesso alla semifinale del 500 messicano a Marie Bouzkova, che agli ottavi ha eliminato Beatriz Haddad Maia per 6-3, 6-4, nell’incontro in programma nella notte italiana di venerdì 22 agosto.

WTA Monterrey, gli altri risultati

Bene anche Ekaterina Aleksandrova, che supera Ajla Tomljanovic per 6-4, 6-3. Successo al terzo set per Rebecca Sramkova, uscita vincitrice dal confronto con Leylah Fernandez con il finale di 2-6, 6-3, 6-2. È invece Alycia Parks ad aggiudicarsi il derby a stelle e strisce contro Emma Navarro, sconfitta in rimonta con lo score 4-6, 6-3, 6-2. Avanza inoltre ai quarti Linda Noskova grazie al successo su Tatjana Maria: 6-3, 6-2 il finale.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Petra Kvitova: “Avrei potuto vincere di più. Mi manca il n.1 ma non mi avrebbe dato una vita migliore”
Interviste
Kei Nishikori - Madrid 2025 (x @MutuaMadridOpen)
Nishikori saluta il coach Johansson: “Prendiamo strade diverse. Thomas una persona splendida”
ATP
ATP Winston-Salem: sconfitta in rimonta per Lorenzo Sonego
ATP
US Open, Ruud e Swiatek: “Il servizio di Errani? Difficile rispondere se hai paura di Vavassori a rete”.
Interviste