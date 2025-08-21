WTA Monterrey, Cocciaretto fallisce la rimonta agli ottavi: Ruzic si impone in tre set

di Enrico Picone

Termina agli ottavi il cammino di Elisabetta Cocciaretto all’Abierto GNP Seguros 2025. L’azzurra numero 84 WTA, già reduce dal successo su Leolia Jeanjean, cade al terzo set del match contro la numero 68 Antonia Ruzic, arrendendosi con il finale di 6-7(2), 6-2, 0-6. Uno score che ha visto la croata – proveniente dalle qualificazioni – annullare il piano di rimonta della campionessa a Bastad firmando il break a zero in avvio del terzo e decisivo parziale, archiviando poi la pratica in 37 minuti. Ruzic contenderà l’accesso alla semifinale del 500 messicano a Marie Bouzkova, che agli ottavi ha eliminato Beatriz Haddad Maia per 6-3, 6-4, nell’incontro in programma nella notte italiana di venerdì 22 agosto.

WTA Monterrey, gli altri risultati

Bene anche Ekaterina Aleksandrova, che supera Ajla Tomljanovic per 6-4, 6-3. Successo al terzo set per Rebecca Sramkova, uscita vincitrice dal confronto con Leylah Fernandez con il finale di 2-6, 6-3, 6-2. È invece Alycia Parks ad aggiudicarsi il derby a stelle e strisce contro Emma Navarro, sconfitta in rimonta con lo score 4-6, 6-3, 6-2. Avanza inoltre ai quarti Linda Noskova grazie al successo su Tatjana Maria: 6-3, 6-2 il finale.