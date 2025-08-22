ATP

ATP Winston-Salem: Mpetshi Perricard in semifinale, bene anche Korda. Fucsovics raggiunge un traguardo

All’ATP 250 di Winston Salem non si è ancora completato il programma dei quarti di finale: a causa della pioggia infatti è stato interrotto il confronto tra il cinese Bu e l’olandese Van De Zandschulp sul punteggio di 6-3 4-3 e servizio a favore dell’olandese. Si sono invece completate le altre tre sfide. La più avvincente è stata quella che ha visto Giovanni Mpetshi Perricard superare Hamad Medjedovic in due set (7-6 6-2). Nel primo set, il bombardiere francese (15 gli ace messi a segno, toccata velocità di 238 km/h) era sotto 5-1 nel tiebreak.

Ha salvato quattro set point e poi è riuscito a fare suo il primo parziale, poi Hamad ha subito il contraccolpo e ha ceduto facilmente il secondo set. Bene Sebastian Korda, che in Carolina del Nord gioca il suo primo torneo dal Roland Garros dopo una frattura da stress ad uno stinco che lo ha tenuto fermo per mesi. Sebi ha superato 6-1 6-4 Miomir Kecmanovic: “E’ stata un’ottima partita. Avevamo già giocato contro qualche mese fa, quindi ho preso qualche idea tattica da quella sfida – ha detto il figlio d’arte -. Contro Miomir, che ha una risposta formidabile, è fondamentale mettere in campo molte prime e io penso di averlo fatto”. Il tabellone prevede che Korda in semifinale si trovi di fronte Marton Fucsovics. L’ungherese, battendo 7-5 6-3 Jaume Munar (giustiziere di Lorenzo Sonego al turno precedente), ha stabilito un piccolo record per il suo paese: è il primo magiaro ad aver vinto 100 partite sul cemento a livello ATP.  

