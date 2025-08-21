ATP Winston-Salem: sconfitta in rimonta per Lorenzo Sonego

Si chiude agli ottavi di finale la corsa degli italiani in gara al Winston-Salem Open, la giornata di mercoledì 20 agosto che vedeva in programma tutti gli ottavi di finale si è conclusa con la sconfitta dei due italiani in gara. Detto di Luciano Darderi, eliminato dal serbo Miomir Kecmanovic (qui la cronaca), saluta agli ottavi di finale anche il campione uscente Lorenzo Sonego.

[12] J. Munar b. [5] L. Sonego 4-6 6-4 6-1

Il tennista torinese, testa di serie numero 5 del torneo statunitense, si arrende dopo due ore e ventuno minuti di battaglia allo spagnolo Jaume Munar, 4-6 6-4 6-1. Una vittoria in rimonta per il tennista spagnolo, testa di serie numero 12, che ha chiuso in crescendo la sfida strappando il pass per i quarti di finale. Nel primo set la partenza sprint è quella dello spagnolo che vola subito sul 3-0, da quel momento in poi il tennista italiano, numero 35 del ranking ATP, piazza un parziale di 5 giochi a uno per mette in cascina il primo set. Nel secondo parziale, cresce il livello con la prima di Munar (che si aggiudicherà 86% di punti), sebbene l’azzurro riesca comunque a strappare il servizio allo spagnolo nel quinto gioco. Purtroppo per Sonego il break non viene consolidato con Munar che riporta immediatamente la sfida in equilibrio. Si continua sui binari della parità sino al decimo game. Lo spagnolo è cinico nell’approfittare di un brutto turno di servizio di Sonego, con l’italiano chiamato a servire per rimanere nel set, strappando il servizio a zero e mettendo la ceralacca sul secondo set . Nel terzo set poca storia. Munar salva le due palle break concesse, con i punti vinti con la prima che si attestano sull’80%, crollano, invece, le percentuali di Sonego che viene brekkato due volte e saluta la North Carolina.

Gli altri match

L’avversario di Munar nei quarti di finale sarà Marton Fucsovics. Il trentatreenne ungherese (n. 94 ATP) si aggiudica la battaglia tra tennisti esperti contro il trentasettenne Roberto Bautista Agut (testa di serie numero 14 e numero 47 ATP) per 6-4 6-3. Ricordiamo che nel 2017 Bautista Agut si aggiudicò il torneo di Winston-Salem. Con questo successo Fucsovics riporta in equilibrio sul 3-3 pari la bilancia dei precedenti con lo spagnolo.

Nella parte bassa del tabellone l’altro quarto di finale sarà quello tra il cinese Bu (23 anni, n.76 ATP) e l’olandese Botic Van de Zandschulp (29 anni, n.92 al mondo). Bu dopo aver sorpreso Tsitsipas nel turno precedente, ha regolato in due set con un doppio 6-4 l’argentino Mariano Navone. Per Bu è il quinto quarto di finale a livello ATP, tutti raggiunti sul cemento, diventando il primo cinese a raggiungere i quarti a Winston-Salem. L’olandese Van de Zandschulp ha regolato in rimonta il campione dell’edizione 2023 Sebastian Baez. Dopo un primo set nel quale l’argentino ha piazzato un bagel, l’olandese ha alzato i giri del motore chiudendo la contesa con il punteggio di 0-6 6-1 6-4.

Spostandoci nella parte alta, solida prestazione di Hamad Medjedovic che elimina la testa di serie numero 4 Gabriel Diallo in due comodi set 6-4 6-2. Per il ventiduenne serbo (n. 65 ATP) quello di Winston-Salem sarà il sesto quarto di finale a livello ATP della carriera, il terzo stagionale dopo Marsiglia e Maiorca. Il tennista serbo affronterà ai quarti il francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 9 del seeding e 39 ATP) che si è aggiudicato per 6-3 6-2 il derby con il connazionale Alexandre Muller (tds n.8 e n.38 al mondo). L’avversario di Kecmanovic sarà, invece, Sebastian Korda. Lo statunitense, attuale numero 86 al mondo, ritorna in campo per la prima volta dal Roland Garros e trova un solido successo in rimonta contro il polacco Kamil Majchrzak 6-7(3) 6-3 6-4. Lo statunitense ha conquistato l’82% di punti con la prima, salvando tutte e 6 le palle break concesse.