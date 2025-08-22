WTA Monterrey: Shnaider salva 5 match point e batte Mertens. In semifinale anche Parks, Bouzkova e Alexandrova

Anche all’Abierto GNP Seguros 2025, il WTA 500 di Monterrey, siamo arrivati alle semifinali. Per quanto riguarda i quarti andati in scena giovedì in Messico, va segnalato che c’è stata una partita thriller, quella che ha visto di fronte la russa Diana Shnaider contro la belga Elise Mertens. L’ha spuntata Diana 3-6 7-6(6) 7-6(4), dopo aver annullato ben cinque match point. Il primo nel secondo set quando la russa ha servito sotto 5-4 (poi Shnaider ha tenuto il servizio e ha vinto il tiebreak 8-6); e altri quattro nel terzo set, quando Mertens è andata a servire per il match sul 5-2. Poi la belga ancora una volta si è fatta beffare al momento di chiudere la partita, perdendo nuovamente il servizio. Shnaider l’ha raggiunta sul 5-5 e ha vinto il tiebreak decisivo 7-4.

Diana Shnaider comes back from 5-1 down in the third set and survives FIVE match points along the way to defeat Mertens 3-6, 7-6(6), 7-6(4) and reach the final four in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/H9EY1b0Yv2 — wta (@WTA) August 22, 2025

Adesso la russa n.22 WTA affronterà Alycia Parks, che torna in una semifinale WTA per la prima volta da Auckland di gennaio; la statunitense ha superato 6-2 7-5 la slovacca Rebecca Sramkova.

Alycia Parks gets past Sramkova 6-2, 7-5 to reach the final four in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/ueLo85k0Bw — wta (@WTA) August 22, 2025

Notevole poi la vittoria di Ekaterina Alexandrova ai danni di Linda Noskova con il punteggio di 7-6 4-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Ekaterina Alexandrova takes down defending champion Noskova 7-6(5), 4-6, 6-2 to reach the final four in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/F1xjEXAPJ6 — wta (@WTA) August 22, 2025

Sfuma così la possibilità di un derby ceco nell’altra semifinale, visto che Alexandrova sfiderà Marie Bouzkova. Continua l’estate positiva della ceca, che dopo aver vinto a Praga arriva in semifinale a Monterrey superando la croata Antonia Ruzic per 6-3 6-2.