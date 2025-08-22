WTA

WTA Monterrey: Shnaider salva 5 match point e batte Mertens. In semifinale anche Parks, Bouzkova e Alexandrova

La prima testa di serie si fa sorprendere dalla romena. Avanti invece Xinyu Wang

By Gianluca Sartori
3 Min Read
Ekaterina Alexandrova - Monterrey 2025 (x @wta)
Ekaterina Alexandrova - Monterrey 2025 (x @wta)

Anche all’Abierto GNP Seguros 2025, il WTA 500 di Monterrey, siamo arrivati alle semifinali. Per quanto riguarda i quarti andati in scena giovedì in Messico, va segnalato che c’è stata una partita thriller, quella che ha visto di fronte la russa Diana Shnaider contro la belga Elise Mertens. L’ha spuntata Diana 3-6 7-6(6) 7-6(4), dopo aver annullato ben cinque match point. Il primo nel secondo set quando la russa ha servito sotto 5-4 (poi Shnaider ha tenuto il servizio e ha vinto il tiebreak 8-6); e altri quattro nel terzo set, quando Mertens è andata a servire per il match sul 5-2. Poi la belga ancora una volta si è fatta beffare al momento di chiudere la partita, perdendo nuovamente il servizio. Shnaider l’ha raggiunta sul 5-5 e ha vinto il tiebreak decisivo 7-4.

Adesso la russa n.22 WTA affronterà Alycia Parks, che torna in una semifinale WTA per la prima volta da Auckland di gennaio; la statunitense ha superato 6-2 7-5 la slovacca Rebecca Sramkova.

Notevole poi la vittoria di Ekaterina Alexandrova ai danni di Linda Noskova con il punteggio di 7-6 4-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Sfuma così la possibilità di un derby ceco nell’altra semifinale, visto che Alexandrova sfiderà Marie Bouzkova. Continua l’estate positiva della ceca, che dopo aver vinto a Praga arriva in semifinale a Monterrey superando la croata Antonia Ruzic per 6-3 6-2.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open, il programma di domenica 24 agosto: Paolini, sessione serale sull’Armstrong
US Open
Giovanni Mpetshi Perricard - Winston Salem 2025 (x @WSOpen)
ATP Winston-Salem: Mpetshi Perricard in semifinale, bene anche Korda. Fucsovics raggiunge un traguardo
ATP
WTA Cleveland: Samsonova va ko contro Cirstea. Ecco le semifinaliste
WTA
US Open, qualificazioni: Passaro e Stefanini al turno decisivo, out Zeppieri
US Open