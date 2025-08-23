WTA

WTA Monterrey: Shnaider vola in finale. Bouzkova–Alexandrova sospesa per pioggia

La russa batte Parks e centra la prima finale dell’anno in Messico. L’altra semifinale riprenderà sabato alle 19.30 italiane: chi vince sfiderà Shnaider poche ore dopo.

By Jenny Rosmini
1 Min Read
Diana Shnaider - WTA 250 Hong Kong (photo via X @HKTennisOpen)

Il WTA 500 messicano di Monterrey ha trovato la sua prima finalista: Diana Shnaider. La russa, testa di serie n.3, ha superato l’americana Alycia Parks 6-3 7-6(8) in una semifinale intensa, chiusa dopo aver annullato un set point nel tie-break conclusivo. Parks ha martellato con la prima (13 ace complessivi a fronte però di 8 doppi falli), ma nei momenti che contano Shnaider ha tenuto i nervi saldi, resistendo nel gioco decisivo del secondo parziale per andare al tie-break e convertendo il terzo match point. È la sua prima finale del 2025 (la sesta in carriera), dopo un 2024 scintillante con quattro titoli WTA: un segnale forte in vista di New York.

La pioggia, invece, ha fermato l’altra semifinale dell’Abierto GNP Seguros 2025 tra Marie Bouzkova ed Ekaterina Alexandrova (n.2 del seeding): partita sospesa sul 2-2 nel primo set e rinviata alla mattinata locale di sabato, con la finale in calendario in serata. Un rebus logistico che costringerà la vincitrice a un doppio impegno nello stesso giorno, a ridosso dello US Open, con inevitabili incognite sulla gestione delle energie.

