Italiani in campo domenica 24 agosto: Bronzetti, Darderi e Nardi uno dietro l’altro nel pomeriggio. Paolini questa notte

Il main draw dello US Open 2025 prende finalmente in via, e in questa penultima domenica d’agosto vedremo ben quattro azzurri impegnati sui campi di Flushing Meadows per il loro esordio.

La prima atleta tricolore in gara oggi domenica 24 agosto sarà Lucia Bronzetti, che dalle 17:00 (ora italiana), varcherà l’ingresso del court 4 per sfidare l’ostica – e talentuosa – Tereza Valentova, diciottenne proveniente dal tabellone cadetto. Sarà il primo il tete a tete assoluto tra le due tenniste, che lasceranno spazio – una volta terminato il match – (ore 18:10 circa) ad un altro azzurro, Luciano Darderi (numero 32 del seeding), alle prese con l’australiano Rinky Hijikata. Il court 5 di Flushing Meadows, quest’oggi, sarà accompagnato dalla bandiera tricolore, poiché anche Luca Nardi farà il suo debutto sul medesimo campo. Il pesarese, dopo l’ottima avventura a Cincinnati – fermato da uno scatenato Alcaraz – troverà al primo turno dello US Open il ceco Tomas Machac (ore 19:30 circa).

Il capitolo azzurri si chiuderà con l’ingresso in campo, nella notte, (dall’01:00) di Jasmine Paolini. La testa di serie numero 7 del seeding, finalista a Cincinnati, dovrà prima superare la tennista Aussie Destanee Aiava per assicurarsi il secondo turno nell’ultimo Slam della stagione.

Italiani in campo domenica 24 agosto:

US Open, primo turno: L. Bronzetti – [Q] T. Valentova, Court 5, Ore 17:00

US Open, primo turno: [32] L. Darderi – R. Hijikata, Court 5, ore 18:10 circa

US Open, primo turno: L. Nardi – [21] T. Machac, Court 5, ore 19:20 circa

US Open, primo turno: [7] J. Paolini – [Q] D. Aiava, Louis Armstrong Stadium, ore 01:00

Lo US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis (e in streaming su SuperTennix) e su Sky (e in streaming su NowTV). 

