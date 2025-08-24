US Open LIVE, si comincia: in campo Bronzetti

US Open

Segui con Ubitennis la diretta scritta della prima giornata dello US Open 2025. Impegnati tra gli altri Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic e gli azzurri Bronzetti, Darderi, Nardi e Paolini

Arthur Ashe Stadium (foto Twitter @wta)

Set Valentova, 6-3 su BronzettiUS Open 2025, al via i tabelloni di singolare
22 min ago24/08/2025 17:44

Set Valentova, 6-3 su Bronzetti

La ceca si prende il primo parziale in virtù del break all’ottavo gioco.

47 min ago24/08/2025 17:19

US Open 2025, al via i tabelloni di singolare

Subito in campo Lucia Bronzetti opposta alla diciottenne ceca Tereza Valentova. Tra le teste di serie impegnate nei primi match della sessione diurna, Mensik contro arry, Davidovich Fokina contro Shevchenko e Kessler contro Linette, mentre Shelton esordirà alle 18 contro il peruviano Buse.

Italiani in campo oggi
Alcaraz: “Sinner ha un bersaglio sulla schiena”
Sinner: “Sto di nuovo bene”
Il programma di oggi

