Ranking ATP, Sinner: 64esima settimana da numero 1. Per restarci è cruciale lo Us Open

La settimana che segna ufficialmente l’inizio dello US Open non ha portato con sè alcuna novità in classifica. Almeno non per il momento. I primi venti del ranking restano esattamente nelle stesse posizioni della scorsa settimana: Jannik Sinner guida, per la 64esima settimana consecutiva la classifica, con 11.480 punti, seguito da Carlos Alcaraz (9.590) e da Alexander Zverev (6.230). Subito dietro resistono Taylor Fritz e Jack Draper, con Shelton e Djokovic che completano la top 7. Nessuna variazione nemmeno per i giocatori a ridosso della top 10: Musetti rimane numero 10, mentre Rune, Ruud e Medvedev occupano le stesse caselle di sette giorni fa. Una fotografia cristallizzata che durerà solo fino all’inizio dello Slam newyorkese, pronto a ridisegnare equilibri e punteggi.

L’assenza di variazioni non deve però trarre in inganno: la classifica “live”, che tiene conto dei punti in scadenza, racconta una storia ben diversa. Rispetto al 2024, Jannik Sinner ha dovuto scalare i 2000 punti conquistati con la vittoria a New York, mentre Alcaraz ne ha persi soltanto 50, frutto dell’eliminazione al primo turno. E così lo spagnolo oggi guida virtualmente con 9590 punti contro i 9530 dell’italiano. Per conservare la prima posizione anche dopo lo US Open, Sinner avrà bisogno almeno della finale, vincendo il titolo se Alcaraz arriverà fino in fondo, oppure comunque facendo meglio del rivale.

Il ranking ATP aggiornato

In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 25 agosto 2025:

Posizione Tennista Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner ITA 11.480 0 2 Carlos Alcaraz ESP 9.590 0 3 Alexander Zverev GER 6.230 0 4 Taylor Fritz USA 5.575 0 5 Jack Draper GBR 4.440 0 6 Ben Shelton USA 4.280 0 7 Novak Djokovic SRB 4.130 0 8 Alex de Minaur AUS 3.545 0 9 Karen Khachanov RUS 3.240 0 10 Lorenzo Musetti ITA 3.205 0 11 Holger Rune DEN 3.050 0 12 Casper Ruud NOR 2.905 0 13 Daniil Medvedev RUS 2.760 0 14 Tommy Paul USA 2.610 0 15 Andrey Rublev RUS 2.610 0 16 Jakub Mensik CZE 2.430 0 17 Frances Tiafoe USA 2.340 0 18 Alejandro Davidovich Fokina ESP 2.185 0 19 Francisco Cerundolo ARG 2.135 0 20 Arthur Fils FRA 2.120 0

Ranking ATP, gli italiani: nove in top 100

L’Italia conferma la sua presenza massiccia nel ranking con nove azzurri in top 100, ma l’unica variazione di rilievo riguarda Lorenzo Sonego: il torinese perde undici posizioni ed è ora numero 46; anche per lui sarà importante provare a riprendere quota in questo Us Open. Tutto invariato per gli altri: di Sinner e Musetti abbiamo già detto, chiudono la top 4 tricolore Cobolli al 26° e Darderi al 34°. Berrettini è stabile al 52°, mentre Arnaldi, Bellucci e Nardi scivolano di pochissimo. Più dietro, segnali positivi arrivano da Federico Cinà (+6) e da Stefano Travaglia (+4), che risalgono posizioni nelle retrovie.

Posizione Giocatore Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner 11480 10 Lorenzo Musetti 3205 26 Flavio Cobolli 2040 34 Luciano Darderi 1379 46 Lorenzo Sonego 1090 -11 52 Matteo Berrettini 975 64 Matteo Arnaldi 915 -2 65 Mattia Bellucci 914 -2 86 Luca Nardi 755 -3 120 Francesco Passaro 524 +1 130 Matteo Gigante 486 +1 141 Andrea Pellegrino 452 +1 155 Francesco Maestrelli 364 0 208 Stefano Travaglia 259 +4 210 Federico Cinà 257 +6

Race to Turin: dietro Alcaraz e Sinner è bagarre

Sul fronte della Race to Turin, la corsa è già definita per i primi due posti: Carlos Alcaraz (8550) e Jannik Sinner (6660) hanno già centrato matematicamente la qualificazione alle Nitto ATP Finals, avendo superato la soglia dei 5860 punti che garantisce l’accesso automatico. Per il resto è grande equilibrio: Zverev, Shelton e Djokovic occupano le posizioni di rincalzo, mentre Fritz, Draper e de Minaur dovranno guardarsi le spalle da Musetti, nono con 2680 punti e pienamente in corsa per un posto tra i migliori otto. Una corsa che, con l’impatto dello US Open, entrerà davvero nel vivo.