Ranking ATP, Sinner: 64esima settimana da numero 1. Per restarci è cruciale lo Us Open

La settimana che segna ufficialmente l’inizio dello US Open non ha portato con sè alcuna novità in classifica. Almeno non per il momento. I primi venti del ranking restano esattamente nelle stesse posizioni della scorsa settimana: Jannik Sinner guida, per la 64esima settimana consecutiva la classifica, con 11.480 punti, seguito da Carlos Alcaraz (9.590) e da Alexander Zverev (6.230). Subito dietro resistono Taylor Fritz e Jack Draper, con Shelton e Djokovic che completano la top 7. Nessuna variazione nemmeno per i giocatori a ridosso della top 10: Musetti rimane numero 10, mentre Rune, Ruud e Medvedev occupano le stesse caselle di sette giorni fa. Una fotografia cristallizzata che durerà solo fino all’inizio dello Slam newyorkese, pronto a ridisegnare equilibri e punteggi.
L’assenza di variazioni non deve però trarre in inganno: la classifica “live”, che tiene conto dei punti in scadenza, racconta una storia ben diversa. Rispetto al 2024, Jannik Sinner ha dovuto scalare i 2000 punti conquistati con la vittoria a New York, mentre Alcaraz ne ha persi soltanto 50, frutto dell’eliminazione al primo turno. E così lo spagnolo oggi guida virtualmente con 9590 punti contro i 9530 dell’italiano. Per conservare la prima posizione anche dopo lo US Open, Sinner avrà bisogno almeno della finale, vincendo il titolo se Alcaraz arriverà fino in fondo, oppure comunque facendo meglio del rivale.
Il ranking ATP aggiornato
In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 25 agosto 2025:
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|ITA
|11.480
|0
|2
|Carlos Alcaraz
|ESP
|9.590
|0
|3
|Alexander Zverev
|GER
|6.230
|0
|4
|Taylor Fritz
|USA
|5.575
|0
|5
|Jack Draper
|GBR
|4.440
|0
|6
|Ben Shelton
|USA
|4.280
|0
|7
|Novak Djokovic
|SRB
|4.130
|0
|8
|Alex de Minaur
|AUS
|3.545
|0
|9
|Karen Khachanov
|RUS
|3.240
|0
|10
|Lorenzo Musetti
|ITA
|3.205
|0
|11
|Holger Rune
|DEN
|3.050
|0
|12
|Casper Ruud
|NOR
|2.905
|0
|13
|Daniil Medvedev
|RUS
|2.760
|0
|14
|Tommy Paul
|USA
|2.610
|0
|15
|Andrey Rublev
|RUS
|2.610
|0
|16
|Jakub Mensik
|CZE
|2.430
|0
|17
|Frances Tiafoe
|USA
|2.340
|0
|18
|Alejandro Davidovich Fokina
|ESP
|2.185
|0
|19
|Francisco Cerundolo
|ARG
|2.135
|0
|20
|Arthur Fils
|FRA
|2.120
|0
Ranking ATP, gli italiani: nove in top 100
L’Italia conferma la sua presenza massiccia nel ranking con nove azzurri in top 100, ma l’unica variazione di rilievo riguarda Lorenzo Sonego: il torinese perde undici posizioni ed è ora numero 46; anche per lui sarà importante provare a riprendere quota in questo Us Open. Tutto invariato per gli altri: di Sinner e Musetti abbiamo già detto, chiudono la top 4 tricolore Cobolli al 26° e Darderi al 34°. Berrettini è stabile al 52°, mentre Arnaldi, Bellucci e Nardi scivolano di pochissimo. Più dietro, segnali positivi arrivano da Federico Cinà (+6) e da Stefano Travaglia (+4), che risalgono posizioni nelle retrovie.
|Posizione
|Giocatore
|Punti ATP
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|11480
|10
|Lorenzo Musetti
|3205
|26
|Flavio Cobolli
|2040
|34
|Luciano Darderi
|1379
|46
|Lorenzo Sonego
|1090
|-11
|52
|Matteo Berrettini
|975
|64
|Matteo Arnaldi
|915
|-2
|65
|Mattia Bellucci
|914
|-2
|86
|Luca Nardi
|755
|-3
|120
|Francesco Passaro
|524
|+1
|130
|Matteo Gigante
|486
|+1
|141
|Andrea Pellegrino
|452
|+1
|155
|Francesco Maestrelli
|364
|0
|208
|Stefano Travaglia
|259
|+4
|210
|Federico Cinà
|257
|+6
Race to Turin: dietro Alcaraz e Sinner è bagarre
Sul fronte della Race to Turin, la corsa è già definita per i primi due posti: Carlos Alcaraz (8550) e Jannik Sinner (6660) hanno già centrato matematicamente la qualificazione alle Nitto ATP Finals, avendo superato la soglia dei 5860 punti che garantisce l’accesso automatico. Per il resto è grande equilibrio: Zverev, Shelton e Djokovic occupano le posizioni di rincalzo, mentre Fritz, Draper e de Minaur dovranno guardarsi le spalle da Musetti, nono con 2680 punti e pienamente in corsa per un posto tra i migliori otto. Una corsa che, con l’impatto dello US Open, entrerà davvero nel vivo.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Punti
|1
|Carlos Alcaraz
|ESP
|8550
|2
|Jannik Sinner
|ITA
|6660
|3
|Alexander Zverev
|GER
|4080
|4
|Ben Shelton
|USA
|3660
|5
|Novak Djokovic
|SRB
|3430
|6
|Taylor Fritz
|USA
|3115
|7
|Jack Draper
|GBR
|2950
|8
|Alex de Minaur
|AUS
|2755
|9
|Lorenzo Musetti
|ITA
|2680
|10
|Casper Ruud
|NOR
|2245
|11
|Andrey Rublev
|RUS
|2210
|12
|Karen Khachanov
|RUS
|2170
|13
|Holger Rune
|DEN
|2150
|14
|Alejandro Davidovich Fokina
|ESP
|2115
|15
|Jacub Mensik
|CZE
|2030
|16
|Tommy Paul
|USA
|2010
|17
|Alexander Bublik
|KAZ
|1955
|18
|Felix Auger-Aliassime
|CAN
|1915
|19
|Francisco Cerundolo
|ARG
|1895
|20
|Flavio Cobolli
|ITA
|1760