Ranking ATP, Sinner: 64esima settimana da numero 1. Per restarci è cruciale lo Us Open

Classifica ATP che lo vede ancora numero 1 al mondo, mentre per la classifica live è Alcaraz ad essere in testa. Nessun movimento in top 20; tra gli italiani perde 11 posizioni Sonego

By Carlo Galati
6 Min Read
Jannik Sinner - Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)


La settimana che segna ufficialmente l’inizio dello US Open non ha portato con sè alcuna novità in classifica. Almeno non per il momento. I primi venti del ranking restano esattamente nelle stesse posizioni della scorsa settimana: Jannik Sinner guida, per la 64esima settimana consecutiva la classifica, con 11.480 punti, seguito da Carlos Alcaraz (9.590) e da Alexander Zverev (6.230). Subito dietro resistono Taylor Fritz e Jack Draper, con Shelton e Djokovic che completano la top 7. Nessuna variazione nemmeno per i giocatori a ridosso della top 10: Musetti rimane numero 10, mentre Rune, Ruud e Medvedev occupano le stesse caselle di sette giorni fa. Una fotografia cristallizzata che durerà solo fino all’inizio dello Slam newyorkese, pronto a ridisegnare equilibri e punteggi.
L’assenza di variazioni non deve però trarre in inganno: la classifica “live”, che tiene conto dei punti in scadenza, racconta una storia ben diversa. Rispetto al 2024, Jannik Sinner ha dovuto scalare i 2000 punti conquistati con la vittoria a New York, mentre Alcaraz ne ha persi soltanto 50, frutto dell’eliminazione al primo turno. E così lo spagnolo oggi guida virtualmente con 9590 punti contro i 9530 dell’italiano. Per conservare la prima posizione anche dopo lo US Open, Sinner avrà bisogno almeno della finale, vincendo il titolo se Alcaraz arriverà fino in fondo, oppure comunque facendo meglio del rivale.

Il ranking ATP aggiornato

In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 25 agosto 2025:

PosizioneTennistaNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerITA11.4800
2Carlos AlcarazESP9.5900
3Alexander ZverevGER6.2300
4Taylor FritzUSA5.5750
5Jack DraperGBR4.4400
6Ben SheltonUSA4.2800
7Novak DjokovicSRB4.1300
8Alex de MinaurAUS3.5450
9Karen KhachanovRUS3.2400
10Lorenzo MusettiITA3.2050
11Holger RuneDEN3.0500
12Casper RuudNOR2.9050
13Daniil MedvedevRUS2.7600
14Tommy PaulUSA2.6100
15Andrey RublevRUS2.6100
16Jakub MensikCZE2.4300
17Frances TiafoeUSA2.3400
18Alejandro Davidovich FokinaESP2.1850
19Francisco CerundoloARG2.1350
20Arthur FilsFRA2.1200

Ranking ATP, gli italiani: nove in top 100

L’Italia conferma la sua presenza massiccia nel ranking con nove azzurri in top 100, ma l’unica variazione di rilievo riguarda Lorenzo Sonego: il torinese perde undici posizioni ed è ora numero 46; anche per lui sarà importante provare a riprendere quota in questo Us Open. Tutto invariato per gli altri: di Sinner e Musetti abbiamo già detto, chiudono la top 4 tricolore Cobolli al 26° e Darderi al 34°. Berrettini è stabile al 52°, mentre Arnaldi, Bellucci e Nardi scivolano di pochissimo. Più dietro, segnali positivi arrivano da Federico Cinà (+6) e da Stefano Travaglia (+4), che risalgono posizioni nelle retrovie.

PosizioneGiocatorePunti ATPVariazione
1Jannik Sinner11480
10Lorenzo Musetti3205
26Flavio Cobolli2040
34Luciano Darderi1379
46Lorenzo Sonego1090-11
52Matteo Berrettini975
64Matteo Arnaldi915-2
65Mattia Bellucci914-2
86Luca Nardi755-3
120Francesco Passaro524+1
130Matteo Gigante486+1
141Andrea Pellegrino452+1
155Francesco Maestrelli3640
208Stefano Travaglia259+4
210Federico Cinà257+6

Race to Turin: dietro Alcaraz e Sinner è bagarre

Sul fronte della Race to Turin, la corsa è già definita per i primi due posti: Carlos Alcaraz (8550) e Jannik Sinner (6660) hanno già centrato matematicamente la qualificazione alle Nitto ATP Finals, avendo superato la soglia dei 5860 punti che garantisce l’accesso automatico. Per il resto è grande equilibrio: Zverev, Shelton e Djokovic occupano le posizioni di rincalzo, mentre Fritz, Draper e de Minaur dovranno guardarsi le spalle da Musetti, nono con 2680 punti e pienamente in corsa per un posto tra i migliori otto. Una corsa che, con l’impatto dello US Open, entrerà davvero nel vivo.

PosizioneTennistaNazionalitàPunti
1Carlos AlcarazESP8550
2Jannik SinnerITA6660
3Alexander ZverevGER4080
4Ben SheltonUSA3660
5Novak DjokovicSRB3430
6Taylor FritzUSA3115
7Jack DraperGBR2950
8Alex de MinaurAUS2755
9Lorenzo MusettiITA2680
10Casper RuudNOR2245
11Andrey RublevRUS2210
12Karen KhachanovRUS2170
13Holger RuneDEN2150
14Alejandro Davidovich FokinaESP2115
15Jacub MensikCZE2030
16Tommy PaulUSA2010
17Alexander BublikKAZ1955
18Felix Auger-AliassimeCAN1915
19Francisco CerundoloARG1895
20Flavio CobolliITA1760

