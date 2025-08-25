FlashUS Open

US Open: esordio solido per Paolini

Jasmine batte in due set Destanee Aiava, brava e propositiva, ma non abbastanza per impensierire troppo l'azzurra

By Redazione
1 Min Read
Jasmine Paolini, US Open 2025


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

[7]J.Paolini b. [Q]D.Aiava 6-2 7-6(4)

Affrontare una qualificata, che ha già giocato e vinto tre partite nel torneo, non è mai facile. Jasmine Paolini ha saputo tenere a bada con sicurezza la pimpante australiana Destanee Aiava, 25enne numero 166 WTA, giocatrice brillante, che serve bene, attacca appena può, e tira piuttosto forte. Se il suo best ranking in carriera è stato di numero 147, però, un motivo c’è, ovvero la poca continuità di rendimento anche all’interno di una singola partita.

Jasmine è stata brava e cinica, in apertura della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium, ad affondare i suoi colpi capitalizzando al meglio anche gli errori dell’avversaria. Break e controbreak in avvio, poi l’azzurra cambia marcia, e chiude 6-2 il primo set.

Il secondo parziale è più lottato, con Paolini di nuovo a recuperare immediatamente un break subìto, per poi approdare al tie-break. Due striscie di punti, prima tre e poi quattro consecutivi, portano Jasmine al secondo turno, dove attende la vincente tra Sasnovich e Jovic.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Taylor Fritz - ATP Toronto 2025
US Open: partono bene Fritz e Shelton, Mannarino sorprende Griekspoor
US Open
US Open: bene Sabalenka, già fuori Tauson e Veronika Kudermetova
US Open
US Open, Nardi: “Oggi ero stanco. Devo trovare maggiore continuità per stare a questi livelli”
Interviste
US Open, Darderi: “Il match di oggi mi dà tanta fiducia. Voglio arrivare a giocare con Alcaraz”
Interviste