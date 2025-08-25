US Open, Nardi: “Oggi ero stanco. Devo trovare maggiore continuità per stare a questi livelli”

Una brutta giornata quella di Luca Nardi questa domenica di Flushing Meadows. La severa scoppola presa contro Tomas Machac è di quelle che fa riflettere.

Allora, partita che non è andata bene. Cosa è successo in campo?

LUCA NARDI: Ero un po’ stanco oggi.

Quando sei stanco non riesci a combattere?

LUCA NARDI: No, oggi non mi sentivo bene e ho fatto molta fatica, non ero molto stanco oggi, è andata così.

Avevi cominciato il primo set subito bene, avanti di un break.

LUCA NARDI: Sì, però già dall’inizio non mi sentivo granché fisicamente, sentivo un po’ di fiacchezza.

Oggi non fa nemmeno tanto caldo, qual è il motivo?

LUCA NARDI: Capita di non avere giornate positive, oggi non è una di quelle, è andata malino.

Quando sei arrivato qui a New York in preparazione, da quanto tempo eri qui?

LUCA NARDI: Da una settimana abbondante, 8-9 giorni.

Non ti sei sentito bene da qualche giorno o oggi è stato il primo giorno?

LUCA NARDI: Oggi è il primo giorno in cui non è andata bene, avevo un po’ di raffreddore, ma non vuol dire nulla, è andata così.

Del periodo sul cemento in Nord America, che valutazione dai?

LUCA NARDI: Ho fatto solo un torneo prima di questo, è andata bene tutto sommato, delle buone partite. Vengo da un infortunio a Wimbledon, quindi non mi aspettavo di riuscire a giocare. Sono venuto qui per allenarmi e provare a fare bene, cosa che oggi non è riuscita, pazienza. Tornerò a casa e cercherò di capire cosa è successo.

Diversi tecnici dicono che hai grande talento, non si spiegano perché sia solo 80, 90 in classifica. Dicono che hai talento superiore a tre o quattro italiani che ti precedono. Vorrei sapere cosa ne pensi.

LUCA NARDI: Il talento conta poco, se gli altri sono davanti a me c’è un motivo. Il giocatore non è solo come colpisce la palla, il talento, ma ci sono tanti aspetti: fisico, mentale. Sono molto indietro rispetto a questi giocatori. Magari posso colpire bene la palla, ma se mi mancano altri fattori è difficile arrivare dove certa gente dice che posso arrivare. Ognuno ha il suo pensiero.

Secondo te, quali sono i fattori che ti mancano? Nessuno ti conosce meglio di te stesso.

LUCA NARDI: Manca la costanza a giocare ad alto livello. Questo è il mio tallone d’Achille. Ho alti e bassi anche all’interno di una partita, faccio fatica ad allenarmi con regolarità e a giocare con intensità costante in partita. Per questo sono 80 e non magari più su alto dove potrei essere. Nessuno ha la sfera magica, quindi non si sa se arriverò in alto.

Ti manca la costanza nell’allenamento? Ti manca la voglia?

LUCA NARDI: No, la voglia no, a volte capita di allenarsi con meno intensità e poi succedono partite come questa.

Hai pensato se il team con cui lavori potrebbe stimolarti di più? Sei contento del tuo team?

LUCA NARDI: Sì, sono molto contento delle persone con cui lavoro, stiamo facendo passi avanti. Sono migliorato almeno un minimo, altrimenti avrei potuto anche andare indietro. Restare nei primi 100 per me è un buon traguardo: essere a questo livello non è facile, quindi lavoriamo bene. Magari manca ancora qualcosa, la strada è lunga, vedremo.

Qual è l’aspetto più importante su cui vuoi lavorare per migliorare? Sinner, ad esempio, pensa al servizio, al movimento dei piedi, ecc. Dove senti di dover migliorare e cosa vuoi fare per riuscirci?

LUCA NARDI: Giocare con più intensità per più tempo: non per due o tre game, ma per due ore, due ore e mezza, tre ore, per un torneo, due tornei di fila. Questo sicuramente.

Prima del torneo, c’è qualcosa che ti porta a fare meglio?

LUCA NARDI: L’allenamento, sicuramente. In allenamento.

Il prossimo tornei, la tua programmazione?

LUCA NARDI: Andrò in Asia, giocherò a Chengdu, poi Tokyo e Shanghai.