US Open: Putintseva sbarra la strada a Cocciaretto. Azzurra eliminata

Y. Putintseva b. E. Cocciaretto 6-4 7-6(4)

Si conclude al primo turno l’avventura a Flushing Meadows per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva con lo score di 6-4 7-6. L’azzurra è partita alla grande, comandando il primo parziale – quasi indisturbata – sino al quinto gioco. Dopo aver attraversato una fase complicata, la numero 55 del ranking ha trovato lucidità, ricostruendo un primo set quasi compromesso. Il rimpianto più grande della partita di Elisabetta giunge al decimo game del secondo parziale, quando l’azzurra ha avuto la chance di servire per allungare l’incontro al terzo e decisivo set, ma ha mancato l’occasione e la kazaka ha chiuso la pratica al tiebreak. Putintseva affronterà al secondo turno dello US Open la vincente della sfida tra Ngounoue e Kalinskaya.



Primo set: Putinseva risale la china dopo un inizio disastroso

Cocciaretto raccoglie gli errori di una putinseva poco centrata nei primi punti dell’incontro. Sul break point in suo favore, l’azzurra trova un’ottima soluzione vincente che le regala il vantaggio. Avvio elettrizzante per Elisabetta, in costante pressing col dritto, al contrario di una kazaka spesso fuori giri e poco incisiva col servizio. Putinseva scaraventa la racchetta per terra dopo aver concesso secondo break consecutivo all’avversaria, anche se la prima reazione arriva proprio nel game successivo, accorciando leggermente le distanze. Sembra un parziale destinato a terminare agevolmente tra le mani della marchigiana, ma Putinseva aggiusta il tiro e riduce l’innumerevole cifra di gratuiti. Elisabetta salva il primo break point con un coraggiosissimo rovescio che spolvera la riga del Court 9 di flushing meadows, lo stesso bimane che la tradirà qualche punto più tardi sulla seconda palla break. Il parziale si stravolge, ed è la kazaka ad avere il vento in poppa in ogni scambio, con Cocciaretto visibilmente sfiduciata per la rimonta subita. Diventano 5 i giochi consecutivi conquistati da Yulia Putinseva, conquistatrice del primo set con lo score di 6-4.

Secondo set: Cocciaretto spreca una grande opportunità. Putintseva accede al secondo turno

La kazaka riparte spedita, mentre Cocciaretto fatica per ritrovare la brillantezza d’inizio match. L’azzurra si barcamena tra errori pleonastici e qualche squillo propositivo, ma i primi break point, nel secondo set, sono ancora per Putintseva. L’azzurra stringe i denti salvando due punti fondamentali, ma soltanto un paio di giochi più tardi si ripropone il medesimo scenario: questa volta Cocciaretto si ritrova in svantaggio di 0-40 sul suo turno di servizio, e dopo aver parzialmente riparato con due ace consecutivi, sussegue un terribile doppio fallo, e la kazaka s’impadronisce anche del secondo set. Lo score vede Putintseva a pochi passi dalla conquista dell’incontro, ma la marchigiana si rimette di nuovo in moto in fase di risposta, e ritrovata una buona pesantezza di palla, la kazaka restituisce immediatamente il break. La numero 85 del ranking ritrova il feeling con la racchette e a suon di dritti, mettendo spalle al muro l’avversaria, che nel contempo ha ripreso a scaraventare la racchetta per terra molteplici volte. L’azzurra sorpassa Putintseva e si accinge a servire per mettere il secondo set in cassaforte ma il turno di servizio di rivela un vero e proprio disastro. Il set viene così deciso al tiebreak, dove la kazaka comanda le operazioni sin dal primo punto, sancendo l’eliminazione di Cocciaretto dall’Open degli Stati Uniti.