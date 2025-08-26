US Open, Alcaraz: “Felice delle sensazioni. Sui capelli? Mio fratello ha esagerato…”

Vittoria in tre set per Carlos Alcaraz che supera l’ostacolo Reilly Opelka nel primo match degli US Open 2025 approdando al secondo turno, esattamente dove l’anno scorso si era fermato a causa di un pesante capitombolo contro Botic Van De Zandschulp. Stavolta il secondo incontro allo Slam statunitense sarà contro Mattia Bellucci.

D. Ovviamente c’è questa rivalità con Jannik per il numero 1 del ranking. Pensi che vincendo il tuo primo turno un giorno prima del suo, tu abbia messo un po’ di pressione sulle sue spalle?

CARLOS ALCARAZ: “No, non credo. Onestamente non penso di avergli messo pressione. Sono sicuro che stia pensando solo al suo primo turno cercando di vincerlo esattamente come ho fatto io oggi. Sto cercando di non pensare troppo al ranking e al numero 1. Sto solo provando ad andare il più avanti possibile in questo torneo, giocare il mio miglior tennis e poi vedremo alla fine come andrà. In base a chi giocherà meglio qui si deciderà chi sarà numero 1. Non penso di mettergli pressione”.

D. Tu e Rory McIlroy avete condiviso un bel momento oggi. Cosa ammiri di lui come golfista, atleta e persona?

CARLOS ALCARAZ: “Era la prima volta che lo incontravo, è stato un onore. Lo ammiro tantissimo, sono un grande fan del golf. L’ultimo giorno del Masters avevo appena vinto Monte Carlo e durante la mia celebrazione ero con il telefono a tifare per lui, a sostenerlo. È stata un’esperienza incredibile poterlo incontrare e scambiare due parole. Come persona sembra un bravissimo ragazzo, molto alla mano. Come atleta ha dimostrato quello che sa fare, il suo swing, il suo golf. È semplicemente fantastico guardarlo, lo ammiro davvero molto”.

D. Volevo chiederti cosa è successo ai tuoi capelli. Ti sei tagliato i capelli o ho letto che lo ha fatto tuo fratello?

CARLOS ALCARAZ: “Mi sembrava che i miei capelli fossero diventati molto lunghi e prima del torneo volevo solo tagliarli. Poi mio fratello ha frainteso con la macchinetta e ha tagliato troppo. L’unico modo per rimediare era rasarli ed ecco qua il risultato. Onestamente non è poi così male, credo (sorride, ndr)”.

D. Ma perché è stato tuo fratello a tagliarti i capelli? A Parigi ti eri portato Victor per farteli tagliare.

CARLOS ALCARAZ: “Sì, New York è troppo lontana per Victor, quindi…“

D. Ma ci sono professionisti anche a New York.

CARLOS ALCARAZ: “Sì, certo, però non ci bado molto ai capelli. Sono il tipo che pensa: “Ok, crescono, tra qualche giorno sarà già a posto”. È andata così e basta (sorride, ndr)“.

D. Che reazioni hai ricevuto dagli altri sul nuovo taglio? Ti importa di quello che pensano?

CARLOS ALCARAZ: “Da quando ho mostrato il taglio, non ho sentito parlare d’altro. Ad alcuni piace, ad altri no. Onestamente rido delle reazioni delle persone, non posso farci niente ora quindi rido soltanto di tutto quello che dicono sui miei capelli”.

D. Ti ha influenzato in campo oggi?

CARLOS ALCARAZ: “Penso di essere stato più veloce… (ride). No, è stato divertente vedermi sullo schermo con questo taglio. Mi sembrava super bianco quindi è stato strano vedermi con i capelli così chiari“.

D. Sul tennis: c’è qualche area del tuo gioco che oggi ti è sembrata particolarmente buona o su cui pensi di dover lavorare ancora per il resto del torneo?

CARLOS ALCARAZ: “Oggi era davvero difficile trovare il ritmo giusto. Opelka è un avversario tosto, con un servizio devastante. Non ti lascia scambiare. Per me è stato complicato prendere confidenza dalla linea di fondo. Ho cercato di rispondere bene, giocare scambi lunghi per trovare ritmo e sensazioni. È stato un primo turno difficile, ma sono contento di come ho gestito la partita. Ho servito bene, risposto bene, fatto buoni punti da fondo. Domani mi allenerò un po’ per trovare più ritmo. Nel prossimo turno ci saranno più scambi, più gioco da fondo e vedremo. Per ora sono felice delle mie sensazioni“.

D. Un’altra domanda sui capelli. I tuoi crescono molto velocemente, giusto? Non è fastidioso quando trovi un taglio che ti piace e dopo pochi giorni è già svanito?

CARLOS ALCARAZ: “Sì, assolutamente. Ogni volta che mi taglio i capelli, in due o tre giorni sono già diversi. A volte mi arrabbio perché sembra di non poter godere a lungo di un taglio che mi piace. Ma in realtà non è una cosa negativa: in pochi giorni ricrescono”.

D. Accetti i commenti di Frances su…?

CARLOS ALCARAZ: “Frances sta mentendo, Frances sta mentendo (ride, ndr). Ho visto il video, è venuto qui a dire che il taglio era terribile. Io so che sta mentendo, so che gli piace. Me l’ha detto. Quindi non voglio sentire nulla di diverso uscire dalla sua bocca”.