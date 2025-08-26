US Open: Arnaldi domina per due set e mezzo ma non basta e subisce la rimonta di Cerundolo

[19] F. Cerundolo b. M. Arnaldi 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3

A Matteo Arnaldi non bastano due set e un break di vantaggio nel terzo e viene sconfitto al quinto da Francisco Cerundolo, n. 19 ATP, per un’ora e mezzo incapace di produrre un tennis accettabile, ma risvegliato da un passaggio a vuoto dell’azzurro. 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 in tre ore e tre quarti il punteggio a favore dell’argentino, al rientro dopo l’infortunio agli addominali che lo aveva costretto al ritiro contro Zverev agli ottavi di Toronto e forse non a caso con pochissime prime e per nulla efficaci nel primo parziale.

Ma Cerundolo si è espresso ben sotto i suoi standard per molto di più, per quello che sembrava quasi tutto l’incontro, con Arnaldi superiore negli scambi da fondo, solido e attento a sufficienza soprattutto nei momenti importanti per vincere le prime due frazioni e salire 3-1 nella terza. Le incertezze con il dritto del sesto gioco hanno segnato quello che sarebbe stato il punto di svolta del match, facendo intravvedere uno spiraglio all’avversario tuttavia ancora non ritrovato. Altro brutto game servendo sul 5-6 e da lì Cerundolo è cresciuto, rinato in realtà, e ha liberato i suoi colpi non trovando più efficace resistenza dall’altra parte della rete.

Davvero un peccato per Arnaldi, al best ranking di numero 30 un anno fa e ora n. 64, la cui stagione in chiaroscuro avrebbe davvero beneficiato di una vittoria come questa, senza contare l’avversario alla portata nel secondo turno a cui invece accede Francisco: Martinez o Riedi.

Primo set – Arnaldi parte bene, irraggiungibile da un Cerundolo falloso

Inizio piuttosto falloso di Francisco che si ritrova sotto 0-2 e, se Matteo non riesce a confermare il vantaggio, gioca ordinato quanto basta per brekkare di nuovo e salire 4-1. Cerundolo tiene finalmente un turno di servizio (22% di prime in campo finora) e rimane in scia, ma non pare davvero in partita. La possibilità di andare a servire per il set è assicurata per Arnaldi e, dopo pochi minuti, anche sfruttata, a dispetto delle poche prime di cui peraltro Cerundolo non è riuscito ad approfittare. Dell’argentino spiccano i 19 errori non forzati (6 in meno per Arnaldi), il dato che meglio fotografa la sua prestazione nel parziale. Bene invece Matteo a trovare attenzione nei punti importanti.

Secondo set – Arnaldi prende vantaggio e fiducia

Francisco aumenta percentuale e resa delle prime, si vede annullare la palle del 3-1 dal combo servizio&smorzata, ma è sempre pronto a concedere qualcosa. Come le tre palle break da sinistra al quinto gioco: vincente sulle prime due, dritto in attacco fallito sulla terza e 3-2 Matteo. Cerundolo non tiene una palla in campo, nel settimo gioco non è fortunato per il passante azzurro deviato dal nastro, ma gli altri tre punti che gli costano un altro break sono tutti suoi. Senza difficoltà, Arnaldi tiene facendo sua anche la seconda frazione, mentre i tentativi di Cerundolo di uscire dallo scambio con smorzate estemporanee ne testimoniano le difficoltà.

Terzo set – Arnaldi ancora avanti, ma si fa riprendere e superare da un Cerundolo che si sta trovando

Matteo è avanti due set a zero dopo un’ora e un quarto ma non pare convintissimo della situazione, forse perché non sta facendo molto e teme che da un momento l’altro torni il solito sé; in effetti, il classe 1998 di Buenos Aires si è rimesso a fare il suo gioco, grande spinta con il dritto ad aprirsi il campo, mancando però il bersaglio facile, tanto che ad Arnaldi basta mettere a segno un bel punto per allungare 3-1.

Quando la meta si fa sempre più vicina, il dritto azzurro comincia a perdere sicurezza e soprattutto le misure e il 3 pari ne è la conseguenza. Passati tranquilli due giochi, il nastro accomoda la palla per il passante di Arnaldi che però manca il campo e un 15-40 in risposta che pareva fatto. Bisogna allora servire per restare nel set. Matteo riesce nel compito una prima volta, ma la seconda gli è fatale– tra smorzate insensate e altri errori – e Cerundolo allunga la sfida.

Tre gratuiti in più per il nostro: quelli dell’ultimo game si potrebbe dire, anche se la partita è davvero girata con gli errori del quinto gioco. Non dovrebbe essere necessario farlo notare, ma sotto due set e break Fran non si è arreso, praticamente come se fosse un professionista al lavoro (un bel lavoro) davanti ai suoi tifosi e al pubblico che ha pagato.

Quarto set – Il dritto argentino comincia a fare male davvero

Francisco adesso mette in campo il suo tennis senza la parte in cui sbaglia. Quasi senza quella parte, perché il dritto affossato sulla seconda azzurra (2-1 e 15-30) è oro; la palla break arriva comunque, ma c’è l’ace che riscrive il significato di provvidenziale. Il match è diventato quello che ci si aspettava, quindi complicato ma non impossibile e Cerundolo, il cui dritto adesso schiocca che è un (dis)piacere, annulla due palle break da sinistra con altrettanti vincenti, 4-3. Si vede del buon tennis, infine, anche se nessuno da questi parti di sarebbe lamentato di una vittoria in un’ora e mezzo. Siamo di nuovo 4-5 e servizio Arnaldi, sul 15-30 Francisco tiene alto il ritmo del palleggio fino a che il nostro tenta di uscirne, sbagliando; set point, rispostona vincente sulla prima e, dopo tre ore e otto minuti, e si va alla partita finale.

Quinto set – Cerundolo on fire, allungo iniziale mantenuto fino alla vittoria

Il top 20 sta ormai da un po’ esprimendo il livello che gli compete, cancella palle break con aggressiva sicurezza ed è lui a prendersi il vantaggio, 2-0 che diventa 3-0 in fretta. Arnaldi non riesce a prendere il controllo degli scambi e Fran è ormai padrone del campo facendo buchi con il dritto, colpo missing in (in)action per poco meno di tre set.

Ora tocca a Matteo crederci ancora e fa il suo aggrappandosi ai servizi fino al 3-5, ma Cerundolo non ha dubbi e tiene l’ultimo turno a zero, chiudendo – e non poteva essere altrimenti – con un dritto vincente, 10° del set e 24° del match.

54 i suoi winner complessivi e 66 i non forzati, chiaramente in forbice tra inizio e fine, mentre 28-52 è il bilancio di Arnaldi che uscirà dai primi 70 non avendo difeso il terzo turno di un anno fa.