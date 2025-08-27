US Open, Naomi Osaka riparte con vittoria e stile: “Ero nervosa, ma il mio servizio mi ha sostenuto”

Dal 2014, anno in cui Serena Williams conquistò il terzo dei suoi tre titoli consecutivi, lo US Open femminile ha visto nove vincitrici diverse nelle ultime dieci edizioni. L’unica a imporsi due volte nello stesso arco di tempo è stata proprio Naomi Osaka, regina a Flushing Meadows nel 2018 e nel 2020.

Con il successo su Greet Minnen (6-3 6-4) al primo turno, la giapponese migliora ulteriormente il proprio rendimento a New York: 24 vittorie e 6 sconfitte complessive, per un tasso di successi dell’80%, il migliore tra i quattro tornei dello Slam.

“Avrei potuto avere un atteggiamento migliore. Ero molto stressata, era il primo turno e ci tenevo tanto a vincere”, ha confessato Osaka in conferenza stampa. “Però sono felice di essere riuscita a portarla a casa”. Alla domanda sul suo “rose and thorn” (la cosa migliore e quella peggiore del match), la quattro volte campionessa Slam non ha avuto dubbi: la spina è stata la tensione, la rosa… un tocco personale extra-tennistico. “La mia parte preferita è stata Billie Jean Bling, il mio piccolo Labubu. Non mi aspettavo che piacesse così tanto al pubblico, sono felice che abbia fatto ridere la gente”.

Outfit scintillante e capelli creativi

Molte domande hanno riguardato il look sfoggiato in campo: un completo ricoperto di cristalli, pensato da tempo in collaborazione con Nike. “È un outfit che abbiamo disegnato anni fa. La produzione richiede tantissimo tempo, e i cristalli sono complicati da applicare su un abbigliamento da performance. Ma volevo qualcosa di speciale per una night session a New York, e sono contenta che sia andata così”, ha spiegato Osaka. Anche l’acconciatura, con rose intrecciate alla coda, ha attirato l’attenzione: “Era pesante, sapevo che l’avrei tolta dopo l’ingresso in campo. Però era un’idea che volevo provare e il risultato è stato migliore di quanto mi aspettassi”.

Naomi Osaka's US Open kit is 🔥 pic.twitter.com/MPxViSWnup — ESPN (@espn) August 26, 2025

Il documentario e il rapporto con la sua privacy

Nei giorni scorsi è uscito anche il documentario a lei dedicato, molto personale, che racconta in modo intimo l’equilibrio tra la sua carriera professionale e l’esperienza di diventare madre per la prima volta: Naomi Osaka: The Second Set [prodotto da Hana Kuma e Nike, il progetto — uscito il 24 agosto in esclusiva sulla piattaforma — è descritto come una “lettera d’amore” alla figlia dell’atleta, Shai, nata a luglio 2023 dalla relazione con il rapper Cordae]: “Sono una persona riservata, quindi è stato difficile mostrare così tanto. Però con la regista Kat è nato un rapporto di amicizia, non la percepivo più come una cineasta ma come una persona di fiducia al mio fianco. Ho voluto che dal film le persone, e in particolare le mamme, potessero uscire con un messaggio positivo su sé stesse”.

Il nuovo haircut di Alcaraz e il ritorno da testa di serie

C’è stato spazio anche per commenti leggeri: Osaka ha scherzato sul nuovo taglio di capelli di Carlos Alcaraz. “All’inizio pensavo fosse un momento alla Beckham, poi ho scoperto che gliel’ha tagliato il fratello e hanno dovuto rasare tutto. Mi piace quando qualcuno fa qualcosa di inaspettato, magari la prossima volta lo vedremo biondo platino”, ha detto ridendo.

Sul piano tecnico, Osaka è tornata a essere testa di serie in uno Slam per la prima volta dal 2022: “Per me significa soprattutto protezione (ride). Ho scherzato con Muchova dicendole: per fortuna non devo affrontarti al primo turno. Non ho paura di giocare contro nessuna, ma preferisco potermi ambientare prima”.

La prossima sfida con Hailey Baptiste

Al secondo turno la attende l’americana Hailey Baptiste, già incontrata due volte. “È una giocatrice completa, capace di fare qualsiasi cosa. In più giocherà in casa, sarà dura. L’ultima volta a Miami è stata una battaglia, quindi mi aspetto un match complicato”.

Dal punto di vista tecnico, Osaka ha sottolineato come i progressi arrivino soprattutto dal lavoro sul servizio e sulla risposta insieme al coach Tomasz Wiktorowski:

“Sto cavalcando una buona onda con il servizio. Anche se mi sono fatta breakkare, sento che mi sostiene nei momenti importanti. E poi stiamo lavorando molto sulle risposte, mi sento più sicura. Questo mi permette di recuperare subito i break persi”.

Sul piano tattico, Osaka ha ammesso che non tutto è ancora al massimo: “Ero un po’ ferma con i piedi, ma lo attribuisco ai nervi. Con più tempo in campo mi aspetto di muovermi meglio. La cosa importante è stata restare costante di atteggiamento e far giocare sempre un colpo in più alla mia avversaria”.