Interviste

US Open, Sonego: “Peccato per la brutta partenza, ma lui ha giocato meglio nei momenti importanti”

Grande delusione di Lorenzo Sonego, che non ha completato la rimonta da 0-2 contro l'australiano Schoolkate

By Redazione
2 Min Read
Lorenzo Sonego - US Open 2025


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Lorenzo, che dispiacere, che lotta. A Wimbledon è andata bene, qui è andata male. Tu sei uno da lotta, avevi cominciato così, poi l’avevi tirata su, poi hai annullato quel match point con quella bella volée. Ce la racconti un po’ dal campo?

LORENZO SONEGO: Ci sono state tante situazioni, ho avuto tante occasioni, soprattutto il secondo set che ho perso in modo un po’ rocambolesco. Lui ha giocato a un livello altissimo. Al quinto si è ripetuto quello che è successo nel secondo set. Forse oggi non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo, ci ho provato, ho lottato, quello era la cosa importante. Forse la parte più brutta è stata la partenza, sono partito un po’ male, un po’ lento e sicuramente lì gli ho dato un po’ di fiducia io all’inizio e poi lui ha giocato a un grandissimo livello.

Fisicamente almeno c’eri comunque, c’è stato qualcosa che non ha funzionato nel tennis, nella preparazione, nella partita, però finalmente ti senti bene, è una cosa a posto, insomma, almeno quello.

LORENZO SONEGO: Sì, mi sento bene, ma anche tennisticamente, perché se guardiamo i numeri sono stato superiore. Ho perso due tie-break, due set dominati, solo un brutto game all’inizio e per il resto sono sempre stato sopra anche nel gioco. Lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili e sicuramente è stata una delle partite migliori della sua carriera. Niente, il tennis è questo.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Us Open, Gauff: “Il servizio è la mia priorità, non voglio perdere altro tempo”
Interviste
Stefanos Tsitsipas - Australian Open 2024 (X @Australian Open)
US Open: Zverev convince, Tsitsipas vince in rimonta. Bene Aliassime e Paul. Sugli scudi De Minaur e Altmaier
US Open
US Open: Gauff fatica con Tomljanovic. Avanzano Osaka, Alexandrova e Siegemund
US Open
US Open: Sonego frena la rimonta sul più bello. Schoolkate passa al super tiebreak
US Open