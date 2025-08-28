Padel

Frances Tiafoe investe nel padel: sarà consulente strategico della PPL

Lo statunitense ha acquisto una quota dei New York Atlantics, franchigia della PPL

By Pietro Sanò
1 Min Read
Frances Tiafoe - Miami 2025 (foto X @atptour)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Frances Tiafoe – attuale numero 17 del ranking ATP – è entrato a contatto col mondo del padel. Durante il Madrid Open, il tennista statunitense si è cimentato per la prima volta “tra i vetri”, giocando anche con alcuni professionisti della disciplina: “In realtà è piuttosto difficile diventare bravi – ha confessato Frances – anche per gli ex tennisti o per i tennisti attuali. Rispetto a loro ero terribile”.

Invaghitosi del “mondo padel”, Tiafoe ha persino deciso di investire il proprio denaro nella PPL (Pro Padel League), un formato di competizione differente rispetto al famigerato “Premier Padel”. La Pro Padel League, infatti, è composta da dieci squadre, ciascuna delle quali prevedere roster composti da quattro uomini e quattro donne. Il tennista statunitense ha acquisito una quota pari a circa il 3,3% dei New York Atlantics, franchigia della PPL. “Tutti sanno che New York è il mercato più importante per lo sport. La decisione è stata naturale”, ha dichiarato il numero 17 del ranking ATP, attualmente impegnato a Flushing Meadows per lo US Open.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Roger Federer ad Halle (fermoimmagine Tennis TV)
Roger Federer diventa miliardario: è tra i sette atleti più ricchi del mondo
Personaggi
LIVE US Open Day 5: Musetti-Goffin 2-0, tra poco Cobolli e Sinner
US Open
Dal calcio al jet privato di Montreal: chi è Alexei Popyrin, il tennista cosmopolita che sfida Sinner allo US Open
US Open
US Open: Sabalenka tie-break queen, bene Andreeva e Rybakina. Per Paolini c’è Vondrousova
US Open