Frances Tiafoe investe nel padel: sarà consulente strategico della PPL

Frances Tiafoe – attuale numero 17 del ranking ATP – è entrato a contatto col mondo del padel. Durante il Madrid Open, il tennista statunitense si è cimentato per la prima volta “tra i vetri”, giocando anche con alcuni professionisti della disciplina: “In realtà è piuttosto difficile diventare bravi – ha confessato Frances – anche per gli ex tennisti o per i tennisti attuali. Rispetto a loro ero terribile”.

Invaghitosi del “mondo padel”, Tiafoe ha persino deciso di investire il proprio denaro nella PPL (Pro Padel League), un formato di competizione differente rispetto al famigerato “Premier Padel”. La Pro Padel League, infatti, è composta da dieci squadre, ciascuna delle quali prevedere roster composti da quattro uomini e quattro donne. Il tennista statunitense ha acquisito una quota pari a circa il 3,3% dei New York Atlantics, franchigia della PPL. “Tutti sanno che New York è il mercato più importante per lo sport. La decisione è stata naturale”, ha dichiarato il numero 17 del ranking ATP, attualmente impegnato a Flushing Meadows per lo US Open.