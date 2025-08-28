US Open

LIVE US Open Day 5: Musetti-Goffin 2-0, tra poco Cobolli e Sinner

Gli aggiornamenti in presa diretta della giornata di giovedì 28 agosto

By Redazione
1 Min Read
Come sarà il nuovo Arthur Ashe Stadium con più posti vicino al campo (immagine USTA)


2 min ago28/08/2025 18:37

Secondo set: Musetti 6-0

Lorenzo Musetti conquista il secondo set: doppio fallo per Goffin sul set point, c’è un bagel per il belga

15 min ago28/08/2025 18:24

Doppio break Musetti

Dominio Lorenzo nel secondo set: scappa sul 4-0 e servizio

21 min ago28/08/2025 18:18

Break Musetti

Musetti fa il break in apertura di secondo set, come successo nel primo: 3-0 a suo favore, con in mezzo un colpo da cineteca

25 min ago28/08/2025 18:14

Primo set: Musetti

Alla fine Musetti fa suo il primo set: 6-4 a suo favore, mette un piede avanti l’azzurro

57 min ago28/08/2025 17:42

Controbreak Goffin

Game negativo al servizio di Musetti che concede il controbreak, 3-2

1 hr 16 min ago28/08/2025 17:23

Break Musetti

Parte bene Lorenzo che prende un break di vantaggio: 2-0 e servizio nel primo set

2 hr 32 min ago28/08/2025 17:07

Musetti-Goffin al via

Riscaldamento in corso sull’Armstrong. Nel suo secondo turno, Lorenzo Musetti sfida l’esperto belga David Goffin.

Amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire la quinta giornata dello US Open 2025. Giornata importante per gli azzurri: tra pomeriggio e sera in campo Musetti, Cobolli e Sinner.

Sezioni
US Open, il programma di giovedì 28 agosto: Sinner sfida Popyrin prima di cena, stesso orario per Cobolli, Musetti alle 17
US Open: Ruud, Rune, Mensik, tutti sbattuti fuori da tennisti fuori dai primi 100. Perdenti abituali?

