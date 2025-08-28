LIVE US Open Day 5: Musetti-Goffin 2-0, tra poco Cobolli e Sinner

Secondo set: Musetti 6-0
Lorenzo Musetti conquista il secondo set: doppio fallo per Goffin sul set point, c’è un bagel per il belga
Doppio break Musetti
Dominio Lorenzo nel secondo set: scappa sul 4-0 e servizio
Break Musetti
Musetti fa il break in apertura di secondo set, come successo nel primo: 3-0 a suo favore, con in mezzo un colpo da cineteca
Primo set: Musetti
Alla fine Musetti fa suo il primo set: 6-4 a suo favore, mette un piede avanti l’azzurro
Controbreak Goffin
Game negativo al servizio di Musetti che concede il controbreak, 3-2
Break Musetti
Parte bene Lorenzo che prende un break di vantaggio: 2-0 e servizio nel primo set
Musetti-Goffin al via
Riscaldamento in corso sull’Armstrong. Nel suo secondo turno, Lorenzo Musetti sfida l’esperto belga David Goffin.
Amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire la quinta giornata dello US Open 2025. Giornata importante per gli azzurri: tra pomeriggio e sera in campo Musetti, Cobolli e Sinner.