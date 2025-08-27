US Open

US Open, il programma di giovedì 28 agosto: Sinner sfida Popyrin prima di cena, stesso orario per Cobolli, Musetti alle 17

Jannik Sinner sull'Ashe dopo Swiatek, quasi in contemporanea con Cobolli. Musetti apre il programma dell'Armstrong. In campo anche Zverev, Gauff e Osaka

By Beatrice Becattini
2 Min Read
Jannik Sinner - US Open 2025


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

È stato diramato il programma per il Day 5 dello US Open, con i match di secondo turno della parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile.

Sull’Arthur Ashe Stadium si inizia alle 17.30 ore italiane con l’incontro tra la numero 2 del mondo Iga Swiatek e Suzan Lamens (66 WTA). A seguire è il turno dell’attesissimo match di Jannik Sinner che sfida il campione dell’Open del Canada 2024 Alexei Popyrin, 36 ATP. Popyrin ha vinto l’unico precedente, quattro anni fa a Madrid.
Per la sessione serale, dalle ore 1, riflettori puntati su Coco Gauff e Donna Vekic prima e Tommy Paul contro Nuno Borges poi.

Spostandoci sul campo Louis Armstrong ad aprire il programma è Lorenzo Musetti che cercherà di dare continuità alla prestazione sfoderata contro Mpetshi Perricard, affrontando l’esperto David Goffin. Segue la partita tra Naomi Osaka e Hailey Baptiste.
Nella serata americana, ovvero la nottata italiana, tocca a Alexander Zverev, alle prese con Jacob Fearnely, e Amanda Anisimova, chiamata a fronteggiare la sorpresa della stagione, la 19enne Maya Joint.

Sul Grandstand, tre match da seguire con attenzione: Andrey Rublev sfida Tristan Boyer come primo match, poi Karolina Muchova cercherà di arrestare la corsa di Sorana Cirstea, reduce dal titolo a Cleveland e da 8 vittorie consecutive. Chiude Stefanos Tsitsipas, che dovrà fare attenzione a Daniel Altmaier, che si è guadagnato l’appellativo di ammazzagrandi.

Per ciò che concerne gli altri terreni di gioco, l’attenzione è tutta l’ultimo italiano impegnato in giornata, ovvero Flavio Cobolli. La 24esima testa di serie incrocia la racchetta sul Campo 17 con Jenson Brooksby, come secondo match dalle ore 17.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open: Svajda si illude e poi si fa male. Djokovic non convince ma è al terzo turno
US Open
Medvedev, maximulta in arrivo. Intanto parla il fotografo invasore: “Sono io la vittima”
US Open
US Open, forfait di Draper: avrebbe potuto incrociare Musetti e Sinner
US Open
Bryan Shelton si racconta: “Indosso il cappello da allenatore sino a fine partita. Poi non si parla più di tennis”
Interviste