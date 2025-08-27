US Open, il programma di giovedì 28 agosto: Sinner sfida Popyrin prima di cena, stesso orario per Cobolli, Musetti alle 17

È stato diramato il programma per il Day 5 dello US Open, con i match di secondo turno della parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile.

Sull’Arthur Ashe Stadium si inizia alle 17.30 ore italiane con l’incontro tra la numero 2 del mondo Iga Swiatek e Suzan Lamens (66 WTA). A seguire è il turno dell’attesissimo match di Jannik Sinner che sfida il campione dell’Open del Canada 2024 Alexei Popyrin, 36 ATP. Popyrin ha vinto l’unico precedente, quattro anni fa a Madrid.

Per la sessione serale, dalle ore 1, riflettori puntati su Coco Gauff e Donna Vekic prima e Tommy Paul contro Nuno Borges poi.

Spostandoci sul campo Louis Armstrong ad aprire il programma è Lorenzo Musetti che cercherà di dare continuità alla prestazione sfoderata contro Mpetshi Perricard, affrontando l’esperto David Goffin. Segue la partita tra Naomi Osaka e Hailey Baptiste.

Nella serata americana, ovvero la nottata italiana, tocca a Alexander Zverev, alle prese con Jacob Fearnely, e Amanda Anisimova, chiamata a fronteggiare la sorpresa della stagione, la 19enne Maya Joint.

Sul Grandstand, tre match da seguire con attenzione: Andrey Rublev sfida Tristan Boyer come primo match, poi Karolina Muchova cercherà di arrestare la corsa di Sorana Cirstea, reduce dal titolo a Cleveland e da 8 vittorie consecutive. Chiude Stefanos Tsitsipas, che dovrà fare attenzione a Daniel Altmaier, che si è guadagnato l’appellativo di ammazzagrandi.

Per ciò che concerne gli altri terreni di gioco, l’attenzione è tutta l’ultimo italiano impegnato in giornata, ovvero Flavio Cobolli. La 24esima testa di serie incrocia la racchetta sul Campo 17 con Jenson Brooksby, come secondo match dalle ore 17.