Italiani in campo venerdì 29 agosto: Darderi e Paolini. A che ora, quote e dove vederli

Dopo lo splendido tris azzurro della giornata di ieri, oggi venerdì 29 agosto, altri due italiani scendono in campo a caccia del terzo turno in quel di Flushing Meadows.

Alle ore 17:30 italiane, l’Arthur Ashe Stadium punterà i riflettori su Carlitos Alcaraz e Luciano Darderi. Inutile dire chi è il favoritissimo dell’incontro: le quote dei bookmakers parlano chiaro. Il successo dell’azzurro è proposto addirittura a 26 su Bet365, mentre scendono leggermente le quote su Lottomatica e Goldbet, che vedono la vittoria di Luciano come una remotissima ipotesi, pagando ben 16 volte la posta.

Non prima delle 19:00, invece, sul Grandstand, Jasmine Paolini cercherà il successo contro un’ostica avversaria: Marketa Vondrousova. Sarà un incontro sulla carta equilibratissimo, e i book non vedono una chiara favorita, proponendo la vittoria dell’azzurra e della ceca alla stessa quota: 1.91 su Bet365; leggermente più alta su Golbet e Lottomatica per quanto concerne il passaggio del turno di Vondrousova, quotata 1.97 nei suddetti book.

Italiani in campo venerdì 29 agosto

[32] L. Darderi – [2] C. Alcaraz, ore 17:30, Arthur Ashe Stadium

[7] J. Paolini – M. Vondrouosova, non prima delle 19, Grandstand

Lo US Open è visibile in chiaro su SuperTennis e su Sky, i match dei circuiti ATP e WTA sono disponibili in TV su Sky Sport e in streaming su NOW (con i tornei femminili visibili anche in chiaro su Supertennis).