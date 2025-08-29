US Open

US Open, esordio vincente per Vavassori e Bolelli: eliminati gli spagnoli Martinez e Munar

La coppia di lusso del tennis italiano ha la meglio al terzo set nel primo turno dello Slam statunitense

By Christian Attanasio
1 Min Read
Andrea Vavassori e Simone Bolelli - ATP Washington 2025 (foto X @ItaliaTeam_it)


Sembra una frase fatta, ma la prima partita di uno Slam è sempre più difficile del previsto. Indipendentemente dagli avversari o dalle previsioni, bisogna fare molta attenzione ad esordire col piede giusto come hanno fatto Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

La coppia italiana ha tenuto una vittoria al terzo set nel primo turno del torneo di doppio maschile degli US Open. Il duo testa di serie numero sette ha vinto il primo set per 7-6(4), salvo poi farsi rimontare dalla doppio spagnolo Martinez/Munar che hanno messo a referto un fondamentale 6-4 con un break al settimo gioco. Nel terzo e decisivo set, a far svoltare l’incontro è il break immediato di Bolelli/Vavassori che si portano sul 2-0 e difendono il vantaggio fino al secondo break, quello decisivo del 6-2. Ora attesa per scoprire gli avversari del secondo turno tra Arenodo/Bopanna e Cash/Tracy in un match molto equilibrato sulla carta.

