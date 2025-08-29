US Open, Gauff: “Se domani smettessi avrei comunque già una carriera che tanti sognano”

Nonostante un pianto nervoso nel bel mezzo del primo set con Donna Vekic, Coco Gauff è riuscita a passare indenne il secondo turno dello Slam casalingo, prenotando l’accesso al terzo turno contro la polacca Magdalena Frech. È una settimana fondamentale, questa, per la statunitense, che sta testando il nuovo servizio trasformato appena prima di Flushing Meadows, e sembra anche sortire l’effetto sperato. Ecco cos’ha detto Coco in conferenza stampa.

D. Dopo il primo turno hai detto che questa settimana è stata emotivamente estenuante. Qual è stata la sfida più grande e quanto è stato difficile gestire le emozioni, la pressione, le aspettative e tutto il resto?

Coco Gauff: “Sì, penso che lavorare con una persona fantastica come Gavin e anche con il mio allenatore JC, che mi ha seguito fin dall’inizio, mi abbia aiutato molto. Si sono impegnati tantissimo con me e stanno facendo tutto nel modo giusto, ne sono consapevole e ci credo. Quindi, per quanto mi riguarda, voglio solo scendere in campo e mettere in pratica tutto questo. Penso di aver dato il meglio di me oggi, sia in campo che fuori. Sto giocando davvero bene a tennis e ne sono molto orgogliosa. Certo, penso che nel secondo set il mio servizio sia stato decisamente migliore, ma ovviamente mi piacerebbe migliorare ancora. La sfida più grande è, ancora una volta, cambiare il movimento e cambiare tutto prima di un torneo così importante per me. Questo è uno dei tornei che mi rende più nervosa in generale, e oltre a tutto questo, è davvero molto impegnativo. Credo che oggi mi sentissi molto meglio rispetto al primo turno. Questo è già un miglioramento”.

D. Dopo la partita hai detto che non ti eri mai sentito così prima d’ora sul campo. Di cosa si trattava? Era perché prima di quel game sul 5-6 tremavi sulla sedia? Era una sorta di ansia?

Coco Gauff: “Sì, penso che fosse solo nervosismo e pressione, onestamente, e io sono una persona che di solito riesce a trarne vantaggio. In questo torneo ho avuto molte attenzioni, più del solito, cosa che mi aspettavo fin dall’inizio. Quindi sì, in sostanza quello che avete visto là fuori era quello che era, e sono riuscita a resettare tutto. Ma è stato un momento difficile per me sul campo. Sono state due settimane difficili sia dentro che fuori dal campo, ma sono felice di averle superate oggi”.

Coco Gauff in tears after getting broken at 4-4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open.



Tough scenes…



pic.twitter.com/s79HEqiSV0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

D. Sono curioso, come ci si sente ad essersi esposti in quel modo davanti a 24.000 persone e chissà quanti milioni di telespettatori?

Coco Gauff: “Mi sembra umano, credo. Penso che essendo un atleta, le persone tendano a ignorare quel lato di noi, il lato umano delle cose. Sai, la gente dice tante cose, del tipo: “Sei il numero 3 al mondo e fai questo o giochi così, dovresti essere migliore” e cose del genere. Ma in fin dei conti, se domani smettessi e non prendessi più in mano una racchetta, avrei comunque una carriera che tanti sognano. Quindi penso che quando sono lì fuori in quel momento, in un certo senso cedo alle pressioni, ma credo che sia normale. Credo che ogni atleta professionista che è stato sul piedistallo su cui sono stato io abbia sentito quella pressione ad un certo punto della sua carriera, e l’abbia mostrata pubblicamente come ho fatto io o privatamente. Ma penso di mostrare alla gente cosa significa essere umani, e ho delle giornate no, ma credo che ciò che conta di più sia come ti rialzi dopo quei momenti negativi e come ti presenti dopo. Penso che oggi ho dimostrato di potermi rialzare dopo aver provato la sensazione peggiore che abbia mai provato sul campo”.

D. Uno dei temi più discussi della settimana è stata la vittoria di Taylor Townsend su Jelena Ostapenko. Mi chiedo se hai visto cosa è successo alla fine della partita e, se sì, cosa ne pensi.

Coco Gauff: “Sì, ho visto cosa è successo alla fine della partita, e ovviamente sono molto legata a Taylor. Posso dirti, beh, le prime due cose che sono successe. Taylor si è sempre riscaldata a rete sin da junior. Ho giocato contro di lei in un challenger, quando avevo 14 anni, ed è quello che ha fatto. Non è contro le regole. Lo stesso vale per il nastro. Anche se è qualcosa che fanno alcune persone, lei ha poi fatto un punto vincente. Nemmeno questo è contro le regole. Ma sì, voglio dire, so cosa è stato detto dopo la partita. Penso che non sia… Penso che sia stata una reazione impulsiva. Penso che Jelena fosse probabilmente sopraffatta dalle emozioni dopo aver perso. Penso che non avrebbe dovuto dirlo, indipendentemente da come si sentisse, soprattutto considerando le ragioni che ha espresso. Conoscendo Taylor personalmente, lei è l’opposto di tutto ciò. È una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Ogni volta che ho avuto un momento difficile in campo, mi ha mandato un messaggio per assicurarsi che stessi bene. Quindi sì, mi dispiace davvero vedere una cosa del genere. Forse alcune persone sentono parlare di Taylor Townsend per la prima volta e non vorrei che questo fosse l’aspetto principale della sua persona, perché lei è molto più di questo. È una mamma. È un’ottima amica. È una tennista di talento e una brava persona. Quindi spero che alla fine di questo torneo le persone approfondiscano la sua conoscenza e la conoscano meglio di quanto è stato detto nella partita precedente”.

D. Hai notato una differenza nel tuo servizio da quando lavori con il tuo nuovo allenatore?

Coco Gauff: “No, sento decisamente una differenza nel movimento e penso che quando lo eseguo correttamente, non sono più tanto incline a cadere. Ma credo che il mio corpo sia abituato a farlo in un certo modo da molto tempo, e penso che per me si tratti solo di contrastare quella tendenza in quei momenti e cercare di mantenere il movimento corretto su cui abbiamo lavorato. Sì, è stato difficile rifare tutto da capo e riorganizzare tutto, un movimento che conoscevo molto bene. Ma so che per il futuro questo è il passo giusto da compiere, ed è la prova più grande di tutte. Da qui in poi sarà solo più facile”.