US Open, Zverev: “Contento del mio livello nelle prime due partite”

Sei set vinti, zero persi. Sascha Zverev sta seguendo le orme di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in questi primi giorni dello US Open. Prima la vittoria sul cileno Alejandro Tabilo in tre set, poi quella altrettanto netta sull’inglese Jacob Fearnley. Il finalista dell’edizione 2020 avanza quindi al terzo turno a New York, dove se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime. Prima di concentrarsi su questa sfida, in programma sabato 30 agosto, il tedesco ha risposto a qualche domanda dei giornalisti in una brevissima conferenza stampa. Di seguito, le sue parole dopo il successo sul britannico.

D: Cosa ne pensi del match di stasera?

Alexander Zverev: “E’ stato un buon match, sicuramente migliore del primo turno. Jacob è uno che sta giocando bene in questo periodo. Quindi, sono felice di passare oltre con una vittoria in tre set”.

D: Quanta fiducia hai al momento e quanta ne ricevi da questi primi turni?

Alexander Zverev: “Il mio livello sino ad ora è buono. Sicuramente so che più avanti vado, più i miei avversari diventeranno estremamente più difficili da affrontare e molte cose cambieranno. Comunque, sono contento del mio livello nelle prime due partite”.

D: Giocherai contro Felix Auger-Aliassime al terzo turno. Cosa ne pensi riguardo questo prossimo scontro?

Alexander Zverev: “Abbiamo giocato contro un po’ di volte (6-2 per il tedesco nei testa a testa, ndr). Lui è un tennista che, quando gioca bene, gioca veramente bene. E quando non gioca bene, veramente non gioca bene. Al momento è al terzo turno; quindi, vuol dire che sta giocando bene. Sicuramente sarà un match difficile. Allo stesso tempo, questo matchup storicamente è stato piuttosto positivo per me. Spero che lo sarà altrettanto nel giro di due giorni”.