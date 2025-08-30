Italiani in campo sabato 30 agosto: Sinner incontra Shapovalov, sfida italiana Musetti e Cobolli. A che ora e dove vederli

Anche nella giornata odierna i campi di Flushing Meadows sono pronti a tingersi d’azzurro. Sono tre, infatti, i tennisti italiani impegnati per i rispettivi match di terzo turno.

Sul campo Arthur Ashe Jannik Sinner è impegnato contro la testa di serie numero 27 Denis Shapovalov. L’unico precedente è stato vinto dal canadese, all’Australian Open 2021. Da quel giorno, però, molto è cambiato. L’appuntamento è per le 19.30 circa, dato che è programmato come secondo match dopo Gauff-Frech.

Alle ore 17, invece, è tempo di derby tricolore. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si affrontano per un posto agli ottavi di finale. Amici fin da ragazzini, non vi è nessun incontro tra i due a livello ATP. Si sono sfidati in un’esibizione organizzata dal FITP nel 2020, in cui il carrarino ebbe la meglio in due set.

Lo US Open è visibile in chiaro su SuperTennis e sui canali di Sky Sport.

Italiani in campo sabato 30 agosto:

[1] J. Sinner – [27] D. Shapovalov, ore 19.30 circa, Arthur Ashe Stadium

[10] L. Musetti – [24] F. Cobolli, ore 17, Louis Armstrong Stadium