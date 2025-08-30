Us Open, pronostici: Musetti favorito su Cobolli, Shapovalov può strappare un set a Sinner

Dopo la prima, non indimenticabile giornata di terzi turni (eccezion fatta per l’impresa di Taylor Townsend) è tempo di un sabato che si preannuncia ancor più spettacolare. Con protagonisti in maniera decisa i colori italiani. Jannik Sinner, ma soprattutto Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che si sfideranno per la prima volta in carriera a livello ATP. Un intrigante derby, con quote probabilmente un po’ troppo sbilanciate.

Comprensibile dare Musetti per favorito, ma a 1,36 contro 3,20 forse anche troppo. Sul cemento Flavio è un’alternativa più che credibile al carrarino, specie quando si entra nella lotta. Dunque, più che concentrarsi sull’incerto testa a testa, vale la pena andare sulla somma set. L’over 3,5 set, quindi almeno 4 parziali giocati, è a 1,50. Una partita combattuta, quello sì che è pronosticabile. Difficile dire lo stesso per Sinner.

Il n.1 al mondo, che nei primi due match ha perso solo 11 game, affronta Denis Shapovalov come secondo match sull’Arthur Ashe. Una partita interessante, più di quelle con Kopriva e Popyrin. Certo, Sinner attualmente appare giocare quasi un altro tipo di sport, come costanza ed efficacia, ma uno Shapovalov ispirato potrebbe dar vita a una bella partita. Prevedere che vinca sarebbe come lanciarsi senza paracadute, ma confidiamo che possa strappare un set all’azzurro. La quota vale tra l’altro 3 volte la posta, a premiare il coraggio.

I pronostici di Ubitennis

Ecco, di seguito, le quote delle cinque partite del giorno, italiani e Alexander Bublik, dal cui match uscirà l’eventuale avversario di Sinner agli ottavi, compresi (in grassetto i vincitori consigliati):